سياسة
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وزير خارجية تركيا يبحث مع نظرائه العراقي والإيراني والباكستاني آخر التطورات
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين مستجدات التوتر بالمنطقة، عقب هجمات إيرانية استهدفت أراضي عراقية. وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية التركي محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني ونظيره الإيراني.
وزير خارجية تركيا يبحث مع نظرائه العراقي والإيراني والباكستاني آخر التطورات
وزير خارجية تركيا يبحث مع نظرائه العراقي والإيراني والباكستاني آخر التطورات / صورة: AA
18 يناير 2024

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين مستجدات التوتر بالمنطقة، عقب هجمات إيرانية استهدفت أراضي عراقية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن مباحثات الوزيرين جرت الخميس خلال اتصال هاتفي.

وتطرق فيدان خلال الاتصال إلى التوتر في المنطقة، معرباً عن رغبة أنقرة بعدم وقوع أزمات بين الدول الصديقة والشقيقة.

وذكر أنه يتعيّن على الأطراف التصرف بهدوء وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تزيد المخاطرة باستقرار المنطقة.

وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات صاروخية ضد ما قال إنه "مقر رئيسي لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)" في مدينة أربيل بإقليم شمال العراق.

وأفادت سلطات الإقليم بمقتل 4 مدنيين، ونفت أربيل وبغداد أن لـ"الموساد" مقراً في الإقليم، وتقدم العراق بشكوى ضد إيران لمجلس الأمن الدولي، ووصف الهجوم بأنه "عدوان وتطور خطير يقوّض العلاقة القوية بين البلدين".

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية التركي محادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ودعا فيدان الجانبين إلى ضبط النفس، مشدداً على وجوب عدم نشوب مشكلات جديدة في المنطقة.

وفي المقابل، أكد جيلاني وعبد اللهيان أنهما لا يريدان تصعيد التوتر.

يشار إلى أن باكستان أعلنت صباح الخميس، تنفيذ ضربات عسكرية "دقيقة" ضد مخابئ إرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية أن باكستان ردت على الغارات الإيرانية "غير القانونية" عبر استهداف 7 مواقع لجماعة جيش تحرير بلوشستان المسلحة داخل إيران.

والثلاثاء، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، بأن طهران استهدفت بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة جيش العدل المسلحة في الأراضي الباكستانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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