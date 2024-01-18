انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب حرب غزة، وأعرب عن "شعوره بالإحباط" لاستعادة حركة حماس السيطرة على شمال القطاع.

وكان يعلون، أدلى بتصريحات لصحيفة معاريف العبرية، كشف خلالها عن شعوره بالأسف لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه مسار الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وذكر أن: "الجيل الحالي من الجنود الإسرائيليين يؤدي عملاً احترافياً للغاية، ولا منطقة أكثر صعوبة للقتال فيها من منطقة سكنية (في قطاع غزة)، لكن حماس تسيطر مرة أخرى على شمال القطاع وهذا إحباط هائل".

وقال إن نتنياهو "يضحي" بالمختطَفين الإسرائيليين في قطاع غزة من أجل "البقاء في السلطة".

وأضاف: "الآن أصبح من الواضح أنه (نتنياهو) يضحي بالمختطفين من أجل البقاء في السلطة. أشعر بالأسف من أجلنا".

ولقت يعلون إلى أن الاعتبارات السياسية لنتنياهو "تؤثر سلباً" في طريقة إدارة الحرب على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابع: "الجيش يريد التحرك ضد حماس، لكن السؤال هو: ماذا يريد المستوى السياسي (في إشارة إلى نتنياهو)؟".

كان وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن الاثنين انتهاء العمليات البرية في شمال غزة، إلا أن القوات الإسرائيلية عادت وتوغلت في عدد من المناطق شمال القطاع، ولا تزال مستمرة في المعارك والاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية عن خلافات داخل الحكومة، بشأن سبل إعادة المحتجَزين من قطاع غزة.

وكشفت قناة 13 العبرية مساء الأربعاء، أن وزراء إسرائيليين، لم تسمِّهم، "صاغوا خلال الأيام الأخيرة، الخطوط العريضة لمقترح يمكن أن يقود في النهاية إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس"، لكن نتنياهو تشدد في موقفه ورفض هذا التحرك في النهاية، بسبب اشتراط حماس وقف الحرب.

وأعلن حزب العمل اليساري الإسرائيلي مساء الأربعاء أيضاً أنه سيقدم للكنيست (البرلمان) مقترحاً لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو لعجزها عن استعادة المحتجَزين بقطاع غزة.