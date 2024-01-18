سياسة
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للوصول إلى حل دبلوماسي.. روسيا تطالب أمريكا بوقف العدوان على اليمن
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة إلى وقف العدوان على اليمن، مؤكداً أن استمرار الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين لن تجعل الجماعة اليمنية مستعدة للحوار.
للوصول إلى حل دبلوماسي.. روسيا تطالب أمريكا بوقف العدوان على اليمن
العدوان الأمريكي-البريطاني على مناطق للحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي / صورة: AA
18 يناير 2024

طالبت روسيا الخميس الولايات المتحدة بوقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن من أجل إيجاد حل دبلوماسي يضع حداً للتوتر المرتبط بهجمات المتمردين على السفن التجارية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين في موسكو: "الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن، لأنه كلما قصف الأمريكيون والبريطانيون أكثر يصبح الحوثيون أقل استعداداً للتحاور".

وشنّت الولايات المتحدة فجر الخميس، للمرة الرابعة في أقلّ من أسبوع، ضربات في اليمن على مواقع تابعة الحوثيّين، وقالت إنها استهدفت صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية.

وتقترب منطقة الشرق الأوسط، أكثر فأكثر من حريق إقليمي، في ظل تلك العمليات، التي جاءت بعد ساعات قليلة من إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على لائحتها للكيانات "الإرهابيّة".

وتبنى الحوثيون هجوماً جديداً على سفينة أمريكية في البحر الأحمر، قبيل الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت عدداً من المحافظات اليمنيّة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أنّه قصف فجر الخميس في اليمن 14 منصّة صواريخ مُذَخَّرة كان الحوثيون جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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