سياسة
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ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 24620 بينهم 119 صحفياً.. وانتشار أمراض مزمنة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 24 ألفاً و620، مؤكدة تسجيلها أمراضاً مزمنة بسبب الاكتظاظ وتدني النظافة الشخصية في أماكن النزوح، فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 119.
ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 24620 بينهم 119 صحفياً.. وانتشار أمراض مزمنة
ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 24 ألفاً و620 / صورة: AA
18 يناير 2024

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 24 ألفاً و620 شهيداً، و61 ألفاً و830 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 172 شهيداً و326 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وكشفت أنه لا يزال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

أمراض مزمنة

وأعلنت الوزارة، في بيانها أيضاً، تسجيلها رسمياً "أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي (A) نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح".

ورجحت أن "تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في أماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية و122 سيارة إسعاف" منذ بداية الحرب، معلنة "خروج 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة".

كما أكدت "صحة غزة" تسجيل مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب القسري، فضلاً عن عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح، وصعوبة الوصول إلى المستشفيات".

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع الصحية المتدهورة "تعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل للخطر، ولمضاعفات الحمل".

وحذرت الوزارة من "التداعيات الخطيرة لنفاد غاز النيتروز (أحد مواد التخدير الغازية في العمليات الجراحية) في غرف العمليات"، مما يعرض حياة مئات المصابين للخطر.

ولفتت إلى "350 ألف مريض مزمن، بينهم 10 آلاف مريض بالسرطان، يواجهون مضاعفات صحية خطيرة، نتيجة عدم توفر الأدوية وعدم دخولها لقطاع غزة".

ومساء الأربعاء، أعلنت الخارجية القطرية إدخال شحنة من الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، ضمن اتفاق عُقد بين إسرائيل وحركة حماس، يسمح بوصول أدوية إلى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

شهداء الصحفيين

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع إلى 119 صحفياً.

وأفاد المكتب، في بيانٍ بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، بعد ارتقاء "الزميل وائل أبو فنونة، مدير عام قناة القدس الفضائية".

وكان المكتب الحكومي بغزة ومؤسسات حقوقية فلسطينية، اتهموا جيش الاحتلال الإسرائيلي، مراراً، بـ"تعمد" استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال الحرب لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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