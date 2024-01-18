استُشهد الخميس فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأربعاء ضد المدينة ومُخيمَيّها إلى 7.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق الخميس، أن "6 شهداء قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في العملية العسكرية منذ فجر الأربعاء بطولكرم، بينهم شهيد في مخيم نور شمس، والبقية في مخيم طولكرم".

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، في حارة الشيخ، بمخيم طولكرم".

وأوضحت أن جيش الاحتلال "لا يزال يترك الشاب ينزف على الأرض منذ ساعات طويلة، دون أن يسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إليه".

وأشارت الوكالة إلى أن صوراً التقطها مواطنون من المخيم "تُظهر قوات الاحتلال تقيّد قدمي الشهيد، وتجرّه على الأرض، وتنكّل به".

التنكيل بالمعتقلين

وفي السياق، كشف معتقلون فلسطينيون أفرج عنهم بعد تحقيق ميداني على خلفية العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، أنهم "تعرضوا للتنكيل".

وكشفت صور الخميس عن عدد من المفرج عنهم محمولين جرّاء عدم قدرتهم على المشي على أقدامهم، بسبب التنكيل والضرب الذي تعرضوا له خلال الاعتقال والاستجواب.

وقال إبراهيم النمر، مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني (خاص) في طولكرم، إن "الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات المواطنين من مخيم طولكرم، ونقلهم إلى مراكز تحقيق ميداني واستجوابهم لعدة ساعات قبل أن يفرج عنهم".

وأوضح النمر أن "50 معتقلاً حتى الساعة من مخيم طولكرم لا نعرف مصيرهم"، مبيناً أن "حملة الاعتقالات انتقلت منذ فجر الخميس إلى مخيم نور شمس (في طولكرم)".

وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 6090 بعد اعتقال 60 فلسطينياً الليلة الماضية بينهم أطفال وأسرى سابقون،