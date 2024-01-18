حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس، مجلس اللوردات على إقرار مشروع قانون مثير للجدل طرحه حول الهجرة ينص على ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى البلاد إلى رواندا، معتبراً إياه "أولوية وطنية ملحة".

وإقرار القانون يُعد رهاناً كبيراً لسوناك الذي تولى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكذلك لحزب المحافظين الذي اتخذه ركيزة سياسته لمكافحة الهجرة غير القانونية، وكلاهما يأمل أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل الانتخابات التشريعية المنتظَرة هذه السنة.

وفي مؤتمر صحفي أعلن سوناك أن مشروع القانون "أولوية وطنية ملحة"، ودعا اللوردات إلى إقرار النص "بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من الشروع في إرسال طائرات" إلى رواندا.

وبعد مناقشات محتدمة وانقسام داخل الحزب المحافظ مع ضغوط يمارسها يمينه لتشديد مشروع القانون واستقالة عدد من قادة الحزب، أقر النواب في مجلس العموم بغالبية مريحة مساء الأربعاء النص المثير للجدل، الذي يواجه انتقادات شديدة، بما في ذلك في الأمم المتحدة.

وشكل ذلك التصويت لسوناك اختباراً جديداً لمدى سيطرته على حزبه المنقسم الذي يتخلف بـ27 نقطة عن المعارضة العمالية، وفق ما أظهرت نتائج استطلاع للرأي جديد لمعهد "يوغوف"، نُشرت الخميس.

وكان النص الذي عدَّ رواندا بلداً آمناً يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليه، أحيل إلى مجلس اللوردات الذي ارتفعت فيه مراراً أصوات تعارضه.

وقال سوناك: "لدينا خطة تؤتي ثمارها"، مؤكداً أن القانون "وسيلة ردع مفيدة" لثني المهاجرين عن القدوم بصورة غير قانونية إلى بريطانيا، خصوصاً في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.

والعام الماضي نفذ نحو ثلاثين ألف مهاجر هذه الرحلة، بعد تسجيل عدد قياسي من المهاجرين بلغ 45 ألفاً عام 2022. وفيما وصل 358 مهاجراً في يوم الأربعاء وحده، حسب أرقام الداخلية البريطانية.

وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، أُقِر مشروع القانون بـ320 صوتاً مقابل 376 صوتاً معارضاً في مجلس النواب، تمهيداً لرفعه إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل، ليستهدف بنسخته المعدلة الاستجابة لاعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عدَّت المشروع بصيغته السابقة غير قانوني، وأبدت مخاوف على سلامة المهاجرين إن رُحِّلوا إلى رواندا.

وأُعلن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون في أبريل/نيسان/أبريل 2022 وسط جدل سياسي دعم فيه المعارضون ريشي سوناك الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.