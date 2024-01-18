أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن تركيا تشهد لحظة تاريخية، وذلك تعليقاً على استعدادات أول رائد فضاء تركي للانطلاق إلى الفضاء عبر مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3).

وقال ألطون مساء الخميس، عبر حسابه على منصة إكس: "فخورون بأن نعيش قصة مئوية تركيا، المليئة بالجهد الممتد إلى الفضاء، وأن نحقق حلماً آخر كان من المتوقع أن يتحقق منذ سنوات. نحن في تركيا نشهد لحظة تاريخية".

وتابع: "ستكون هذه الرحلة المهمة بمثابة حجر الزاوية في العمل الذي نفذناه في مجال الفضاء والعمل الذي سننفذه في المستقبل". مضيفاً أن هذه الرحلة "ترمز أيضاً إلى بداية قصة عظيمة من المئوية التركية تمتد إلى الفضاء، وهي خطوة قيمة للغاية من شأنها أن تعزز وجود بلادنا في الفضاء".

وأشار ألطون إلى أن "الرؤية القوية لتركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تلهمنا لتحقيق نجاح كبير في كل المجالات".

وتمنى ألطون في ختام منشوره النجاح لرائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، في هذه الرحلة التي يشرف عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبالتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا ووكالة الفضاء التركية.

وكان مقرراً أن تنطلق مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، ليلة الأربعاء/الخميس، في ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل ضمن طاقمها أول رائد فضاء تركي إلا أنها تأجلت يوماً لاستكمال الفحوصات الفنية النهائية.

وقالت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخميس، إن جميع أنظمة مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) في حالة جيدة وإن الظروف الجوية مناسبة لإطلاقها، موضحة أن الإطلاق سيكون في الساعة 16:49 بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة (00:49 بتوقيت تركيا).

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بالوكالة الأمريكية (ناسا) لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وفي أبريل/نيسان 2023 قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما ألبير غزر أوجي، والاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.