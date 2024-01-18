سياسة
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غزة.. كتائب القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع
أكدت كتائب القسام استهدافها قوةً إسرائيليةً راجلةً من 12 جندياً وأنها أجهزت على أربعة جنود من مسافة صفر في شرق جباليا شمال قطاع غزة، كاشفة عن استهدافها دبابة ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 بمدينة خان يونس جنوب القطاع.
غزة.. كتائب القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع
كنائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح شمال غزة / صورة: AA
18 يناير 2024

قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة" في عمارة سكنية شمال قطاع غزة، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وأفادت القسام في سلسلة بيانات على منصة تليغرام بأن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 12 جندياً و"أجهزوا على أربعة جنود من مسافة صفر بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمالي قطاع غزة".

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في عمارة سكنية بقذيفة TBG مضادة للتحصينات وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق جباليا شمال قطاع غزة".

وأوضحت "القسام"، أنها دكت تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما استهدف مقاتلو القسام، في جنوب القطاع، دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس.

وكشفت عن أن مقاتليها بعد عودتهم من مناطق الاشتباك أكدوا "استهداف جرافتين صهيونيتين بعبوتين مضادتين للدروع بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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