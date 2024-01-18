قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تدخل اليوم القرن الثاني للجمهورية "قرن تركيا" مع أول مهمة فضائية مأهولة.

جاء ذلك في رسالة متلفزة قبل دقائق من انطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" التي تضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي في مهمته التاريخية المرتقبة بالتوجه نحو محطة الفضاء الدولية.

وأوضح أردوغان أنه بمهمة الفضاء المأهولة "تحقق تركيا أحد أهدافنا في برنامجنا الوطني للفضاء الذي أعلنته للعالم عام 2021".

وقال بهذا الخصوص: "ندخل القرن الثاني لجمهوريتنا (قرن تركيا) مع أول مهمة فضائية مأهولة".

وفي وقت سابق الخميس، قالت شركة "سبيس إكس" إن جميع أنظمة مهمة "أكسيوم ميشن 3" بحالة جيدة، وإن الظروف الجوية مناسبة لإطلاقها.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.