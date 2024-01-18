سياسة
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بمشاركة أول رائد فضاء تركي.. انطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" نحو الفضاء
أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم أربعة رواد فضاء، تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.
بمشاركة أول رائد فضاء تركي.. انطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" نحو الفضاء
  بمشاركة أول رائد فضاء تركي.. انطلاق مهمة "أكسيوم ميشن 3" نحو الفضاء   / صورة: AFP
18 يناير 2024

أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم أربعة رواد فضاء، تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ويبلغ طول صاروخ "سبيس إكس فالكون9" 70 متراً، وقطره 3.7 متر، ووزنه نحو 550 طناً، ولديه القدرة على حمل 22 ألف كيلوغرام من الحمولة في مدار أرضي منخفض، و8 آلاف و300 كيلوغرام في مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض، و4 آلاف كيلوغرام في المريخ.

وكبسولة دراغون، التي تحمل الفريق، يبلغ طولها 8.1 متر وقادرة على حمل 7 أشخاص، أو على حجم مساوٍ من الحمولة في منطقتها المضغوطة مع تدفق الهواء داخلها.

ويسافر غزر أوجي إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوماً، إذ سيجري 13 تجربة في الفضاء، بينها دراسات ستساهم في سجل العلوم، من السرطان إلى الخلايا المناعية، ومن الطحالب إلى العكبر (صمغ النحل).

وكانت لجنة مكونة من خبراء فضاء من وكالة الفضاء التركية ومعهد البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك"، درست التجارب المقرر إعدادها في الفضاء، وتقدمت بها جامعات ومؤسسات بحثية من أجل المهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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