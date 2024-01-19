أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فجر الجمعة، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية "ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع: "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن الردّ على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا، نفّذَت القوات البحرية بالقوات المسلحة (التابعة للجماعة) عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن".

وأوضح أن "الاستهداف نُفّذ بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

ومساء الخميس أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريراً عن حادثة (لم تحدد طبيعتها) على بُعد 85 ميلاً بحرياً جنوب شرق منطقة الشحر، على الساحل الجنوبي لليمن.

وأضاف سريع: "نؤكد أن الردّ على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأشار إلى أن "حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى الوجهات كافة حول العالم مستمرة".

لكنه شدّد على استمرار الحوثيين في "منع الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وهذه رابع سفينة أمريكية يستهدفها الحوثيون منذ 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفجر الخميس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قصف قواعد عسكرية مساء الأربعاء، شملت 14 صاروخاً كانت مجهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

فيما قالت جماعة الحوثي اليمنية مساء الخميس، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا اليمن خلال الليلة الماضية، بـ13 صاروخاً".

تأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) "تنظيماً إرهابيّاً، وفق بيانين صادرَين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري سفينة أمريكية مباشَرةً، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردّاً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفّذَت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.