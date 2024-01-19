قال رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي ليلة الخميس-الجمعة، إن "المستقبل في السماء"، في أولى كلماته من الكبسولة "دراغون"، التي تُقِلّه مع فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3" نحو محطة الفضاء الدولية.

وبثّت شركة "سبيس إكس" عبر حسابها في منصة إكس مباشَرةً المشاعر والكلمات الأولى للفريق.

وأوضح غزر أوجي في كلماته الأولى، أنه يودّ أن يبدأ هذه اللحظة التي صعد فيها أول تركي إلى الفضاء، ضمن أول مهمة فضائية مأهولة لتركيا، بكلمات لمؤسس الجمهورية كمال أتاتورك.

وقال: "كلمات كمال أتاتورك، مؤسس جمهوريتنا: المستقبل في السماء".

وأشار غزر أوجي إلى أن ما عاشه منذ لحظات العدّ العكسي كان رائعاً للغاية.

وأضاف: "كنت أحلم بهذا لفترة طويلة. إنه شعور عظيم، كل شيء كان رائعاً منذ البداية حتى هذه اللحظة".

واستذكر كل مَن قدّم إسهامات كبيرة لتركيا وضحى بحياته من أجل ذلك.

وشكر رائد الفضاء التركي كل من ساهم في تحقيق هذه المهمة.

وجرت عملية الإطلاق في تمام الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.