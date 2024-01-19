قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة"، على خلاف الرغبة الأمريكية.

ويسلّط ذلك الضوء على انقسامات عميقة بين الحليفين المقربين واشنطن وتل أبيب بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الهجوم الإسرائيلي ضد غزة الذي يهدف إلى القضاء على حكم حماس، وفقاً لأسوشيتد برس.

وفي مؤتمر صحفي الخميس، تعهد نتنياهو بالمضي قدماً في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل "انتصاراً حاسماً على حماس"، رافضاً فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه "نقل مواقفه إلى الأمريكيين".

وقال نتنياهو: "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".

وأردف: "يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءاً من ترتيبات "اليوم التالي" للحرب.

وفي وقت سابق الخميس قال نتنياهو في مؤتمر صحفي، إنّ الحرب في قطاع غزة ستستغرق شهوراً أخرى، معتبراً أن "إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضرّ بأمن إسرائيل لأجيال عديدة".

وأضاف: "يستلزم الانتصار المطلق أن تتحول غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، والسيطرة الإسرائيلية على كل ما يدخل غزة. هذه هي الشروط الأساسية لليوم التالي (للحرب)".

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت يدور فيه الحديث عن حالة "إحباط" تعيشها إسرائيل من عودة العمليات واحتدامها شمال قطاع غزة، بعد أيام من إعلان الجيش انتهاء عملياته البرية في الشمال.

وردّاً على هذه التصريحات قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الخميس، إنه لن يحلّ أمن واستقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف أن "المنطقة برمتها على فوهة بركان، جرّاء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وأوضح أن "تصريحات رئيس حكومة الاحتلال (نتنياهو) الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، تؤكد أن هذه الحكومة مصرّة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية".

وأشار إلى أنه "على الرغم من كل هذه التصريحات، فإن الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، ولا خيار آخر لأحد غير ذلك، سواء في المنطقة أو العالم أجمع"، مشدداً على أن "الشعب الفلسطيني قضيته العادلة ستنتصر ولن يقوى عليها أحد".

وتقول إسرائيل إن القدس بشطرَيها الشرقي والغربي عاصمة لها، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.