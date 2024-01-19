سياسة
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أوستن مطلوب للشهادة حول عدم كشف دخوله المستشفى "في الوقت المناسب"
طلب النائب مايك روجرز من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب لعدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى، حيث كان يُعالج من مضاعفات سرطان البروستاتا، في قضية أثارت جدلاً سياسياً في الولايات المتحدة.
أوستن مطلوب للشهادة حول عدم كشف دخوله المستشفى "في الوقت المناسب"
لويد أوستن مطلوب للإدلاء بشهادته حول إخفاء دخوله المستشفى / صورة: Reuters
19 يناير 2024

طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة.

والاثنين أعلن لويد أوستن مغادرته مستشفى "والتر ريد" حيث كان يُعالَج من مضاعفات سرطان البروستاتا، في قضية أثارت جدلاً لإخفائه وضعه الصحي عن الرئيس جو بايدن والبيت الأبيض والكونغرس.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن الخميس: "ينبغي أن يفهم الكونغرس ما حدث ويعرف مَن اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".

وأمضى أوستن أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي خضع لها في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى التكتُّم على الجراحة أيضاً في البداية.

وأخفى الوزير الأمريكي لأسابيع عن الرئيس جو بايدن والمشرّعين تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، ولم يبلغهم لأيام بدخوله المستشفى في الأول من يناير/كانون الثاني بسبب مضاعفات علاجه.

وشكّل إخفاء الوضع الصحي لأوستن لأيام مخالفة للبروتوكول المعتمَد في حالات مماثلة، خصوصاً في وقتٍ تواجه فيه واشنطن أزمات عدة ذات طبيعة عسكرية، منها الحرب الروسية-الأوكرانية والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وعلى رغم تجديد ثقته به، أقرّ بايدن بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتم بشأن طبيعة وضعه الصحي، وردّاً على سؤال الأسبوع الماضي عمَّا إذا الوزير أخطأ، أجاب بايدن بـ"نعم"، مؤكداً أنه لا يزال يثق بوزيره.

وأتاحت هذه القضية للجمهوريين توجيه سهام الانتقاد نحوه ونحو إدارته الديمقراطية، حتى بلغت حد الدعوة إلى إقالة أوستن، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وشُخّص أوستن (70 عاماً) الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية ويُعرَف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستاتا مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخضع لعملية جراحية بتخدير كامل في 22 ديسمبر/كانون الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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