سياسة
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"هايل".. كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء
أعلنت بيونغ يانغ الجمعة، إجراء اختبار لنظام الأسلحة النووية تحت الماء "هايل" ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.
"هايل".. كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء
أشرف كيم جونغ أون على تجربة محاكاة لسلاح نووي استراتيجي تحت الماء في 21 مارس/آذار / Others
19 يناير 2024

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، إن بيونغ يانغ أجرت اختباراً لنظام أسلحة نووية تحت الماء ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أن اختبار نظام "هايل-5-23"، وهو الاسم الذي أطلقته كوريا الشمالية على مركبات مسيرة هجومية تحت الماء ذات قدرات نووية، أجراه مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع في المياه قبالة ساحلها الشرقي، دون تحديد موعده.

واتهم المتحدث باسم الوزارة الولايات المتحد ة وكوريا الجنوبية واليابان بأنها أصبحت "متلهفة" للتدريبات العسكرية، وحذر من "عواقب كارثية".

وأجرت القوات البحرية من الدول الثلاث هذا الأسبوع، تدريبات مشتركة اعتيادية استمرت 3 أيام وانتهت الأربعاء.

كما شاركت في المناورات حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في إطار الجهود لتحسين رد الدول الثلاث على تهديدات كوريا الشمالية المسلحة نوويّاً.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث القول في بيان: "يُستكمَل الوضع المضادّ المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا، وستستمرّ إجراءات الاستجابة المختلفة في البحر وتحت الماء لردع المناورات العسكرية العدائية للبحرية الأمريكية وحلفائها".

واختُبر النظام المسير الجديد "هايل" الذي يعني "تسونامي"، للمرة الأولى في مارس/آذار 2023.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه يهدف إلى "شن هجمات تسلُّل في مياه العدوّ وتدمير المجموعات الهجومية البحرية والمواني العاملة الرئيسية من خلال إطلاق موجة إشعاعية هائلة من انفجار تحت الماء".

تأتي التجربة الأحدث بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً جديداً متوسط المدى فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وهو ما قوبل بتنديد من واشنطن وسيول وطوكيو التي اعتبرته انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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