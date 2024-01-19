سياسة
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رئيس وزراء اليونان يؤكد رغبة أثينا في تعزيز الأجواء الإيجابية مع تركيا
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده تريد تعزيز الأجواء الايجابية الحالية مع تركيا، مؤكداً أن العلاقات مع أنقرة أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي.
رئيس وزراء اليونان يؤكد رغبة أثينا في تعزيز الأجواء الإيجابية مع تركيا
وقّعت اليونان وتركيا إعلاناً مشتركاً لمواصلة علاقات حسن الجوار في ديسمبر الماضي / صورة: Reuters
19 يناير 2024

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان ستعمل على تعزيز الأجواء الإيجابية الحالية بين بلاده وتركيا، وذلك في كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأشار المسؤول اليوناني إلى أن العلاقات مع تركيا أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي.

وأضاف ميتسوتاكيس أن العلاقات بين البلدين آخذة في التحسن، موضحاً: "في السنوات الأخيرة نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة التركية.. يجب أن نكون متفائلين، ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذها بلدانا أكثر".

وأشار إلى أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية تُعدّ المشكلة الوحيدة الأهم بين البلدين ولم تُحلّ بعد، مبيناً أنه على الرغم من ذلك يتعين إجراء لقاءات بين الجانبين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وحول الوضع في فلسطين، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن قلقه حيال زيادة الضحايا المدنيين في غزة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من ضحايا الهجمات الإسرائيلية من الأطفال.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول وقّعت اليونان وتركيا إعلاناً مشتركاً لمواصلة علاقات حُسن الجوار، خلال زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أثينا.

والتقى أردوغان وقتها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أثينا، ضمن الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وأشار الرئيس التركي في الزيارة ذاتها إلى رغبة أنقرة في تطوير الزخم الإيجابي الحالي في العلاقات التركية-اليونانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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