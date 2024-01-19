سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة خلال معارك في غزة
قُتل جندي إسرائيلي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 530 منذ بدء الحرب على القطاع.
جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطيرة خلال معارك في غزة
مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي وسيارات إسعاف عسكرية خلال عملية إجلاء للجنود المصابين من قطاع غزة / صورة: AFP
19 يناير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، إثر المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "الرقيب أوري جيربي (20 عاماً) من وحدة جفعاتي، قُتل متأثراً بجروح خطيرة أُصيبَ بها، الأربعاء في معركة بجنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن "3 جنود أُصيبوا بجروح خطيرة في معارك بوسط وشمالي القطاع".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الجندي جيربي أو إصابة الجنود الثلاثة.

وأشار موقع الجيش الإسرائيلي إلى أنه بذلك يرتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 530، بينهم 194 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us