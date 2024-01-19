أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، إثر المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "الرقيب أوري جيربي (20 عاماً) من وحدة جفعاتي، قُتل متأثراً بجروح خطيرة أُصيبَ بها، الأربعاء في معركة بجنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن "3 جنود أُصيبوا بجروح خطيرة في معارك بوسط وشمالي القطاع".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الجندي جيربي أو إصابة الجنود الثلاثة.

وأشار موقع الجيش الإسرائيلي إلى أنه بذلك يرتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 530، بينهم 194 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.