قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إن صلاحية تنظيم PKK الإرهابي باتت منتهية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام البرلمان التركي، أكّد خلالها أنّ الدولة التركية لن تترك مكاناً آمناً للإرهابيين على طول الحدود وما وراء الحدود.

وبيّن فيدان أن عملية الاتصال والتشاور مع السلطات العراقية جارية ويُناقَش من خلالها جميع الجوانب الأمنية، قائلاً: "نواصل العمل مع السلطات العراقية على تعزيز مقاربتها (المناهضة) حيال تنظيم PKK الإرهابي".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن تنظيم PKK الإرهابي، يحاول تخويف الأكراد والمجموعات العرقية الأخرى التي لا تتبنى آيديولوجيته الاستبدادية في سوريا والعراق.

وتحاول العائلات الكردية والآشورية والعربية شمالي سوريا والعراق، حسب فيدان، إرسال أطفالها إلى تركيا والدول الغربية لتخليصها من التجنيد الإرهابي للتنظيم.

وجدّد فيدان تأكيده "دعم تركيا للحل السياسي الشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار قرارات الأمم المتحدة، ووحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وقال وزير الخارجية التركي: "ومن سخرية التاريخ أن PKK تنظيم ماركسي لينيني أنشأه نظام الأسد بتعليمات من الاتحاد السوفييتي بوادي البقاع في لبنان إبان الحرب الباردة، واليوم يتعاون مع الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل تقسيم سوريا".

وبيّن فيدان أن الأطراف المتنافسة على الساحة السورية تؤيّد استمرار وجود تنظيم PKK بما يتوافق مع مصالحها الخاصة.

واتهم فيدان الولايات المتحدة بتقدم الدعم التكنولوجي والمعدات العسكرية لتنظيم PKK الإرهابي بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي، قائلاً: "بعض الدول الأوروبية يدعم أيضاً الأنشطة التي تنفّذها الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى تغض روسيا الطرف عن وجود تنظيم PKK غربي الفرات، بخاصة في تل رفعت ومنبج".

وأشار فيدان إلى وجود معسكرات للتنظيم الإرهابي على طول الحدود الإيرانية، ووجود امتدادات له داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي يبرز أهمية الدبلوماسية مع إيران على جميع المستويات من أجل مكافحة الإرهاب.

وتواصل تركيا حسب فيدان العمل من أجل تجفيف جميع الموارد المالية للتنظيم الإرهابي.

وختم فيدان كلمته قائلاً: "انتهت صلاحية التنظيم الإرهابي PKK. لن نترك أي مكان للتنظيم الإرهابي الانفصالي الذي يستهدف بلادنا، يشعر فيه بالأمان، على طول حدودنا وما وراءها".