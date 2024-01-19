سياسة
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تركيا تؤكد مواصلتها دعم مساعي حركة عدم الانحياز لتحقيق الاستقرار العالمي
أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن أنقرة ستواصل دعم مساعي حركة عدم الانحياز لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام والتنمية في جميع أنحاء العالم، وفق كلمة له أمام قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا.
تركيا تؤكد مواصلتها دعم مساعي حركة عدم الانحياز لتحقيق الاستقرار العالمي
جودت يلماز يؤكد دعم تركيا الدول الأعضاء في "عدم الانحياز" لأجل السلام والاستقرار / صورة: AA
19 يناير 2024

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن أنقرة ستواصل دعم الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في سعيها لتحقيق السلام المستدام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال افتتاح القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وأضاف يلماز: " تركيا بقدراتها المتزايدة وشبكتها الدبلوماسية الواسعة وعلاقاتها المؤسسية وتصميمها السياسي، ستظل جهة فاعلة تعمل على حل المشكلات في العلاقات الدولية".

وأردف :"إدراكاً منّا أن الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً ثابتاً وطويل الأمد، سنظل في طليعة معركتنا المشتركة ضد الإرهاب، مع ضمان اتخاذ إجراء عالمي ضد جميع أشكال الإرهاب ومظاهره".

وذكر يلماز أن حركة عدم الانحياز طوال تاريخها كانت واحدة من أبرز المبادرين لنظام دولي سلمي وعادل وموثوق.

وحول الوضع في فلسطين، قال يلماز :"إن الدمار الذي ألحقته الهجمات الإسرائيلية العشوائية على غزة بالفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يسبق له مثيل في كثير من النواحي".

وتابع: "لقد أُصيب مجلس الأمن الدولي بالشلل بسبب عيوبه المتأصلة، ولم يتمكن حتى من "الدعوة" إلى وقف إطلاق النار، ومن حُسن الحظ أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي ترفض هذا الظلم".

وأشار إلى أن تركيا أصبحت إحدى الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، إذ قدمت ما يقرب من 6 آلاف طن مساعدات إلى العريش المصرية جواً وبحراً.

وأكد أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وشدد بالقول :"نعتقد أن الحل الدائم لن يكون ممكناً إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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