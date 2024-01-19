أظهرت نتائج دراسة أجرتها أستاذة أكاديمية بجامعة إسطنبول، أن الشباب المندرجين تحت فئة "جيل زد" في تركيا هم الأكثر استجابة لدعوات مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، على خلفية حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أجرت الدراسة الأستاذة سبحان ناصر، رئيسة قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول، بالتعاون مع الباحثة في الجامعة نفسها مروى قير، بإجراء مقابلات مع 1545 شخصاً في عموم تركيا حول حملات المقاطعة.

ويطلق اسم الجيل "زد"، أو ما يسمى جيل "ما بعد جيل الألفية"، على المولودين بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثالثة.

وحسب الدراسة، فإن 50% من شباب "جيل زد" في تركيا شاركوا بشكل فعّال في حملات مقاطعة المنتجات العالمية الداعمة للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت الدراسة أن هذا الجيل يبرر مشاركته الفعالة في المقاطعة بـ"راحة الضمير" عند الاستجابة لهذه الدعوات، مع شعوره بـ"الذنب" عند تجاهلها، في ظل ما يجري في غزة من مجازر وقتل.

لم يتردد هؤلاء الشباب، حسب الدراسة، في دفع أموال أكثر لشراء المنتجات البديلة لنظيراتها المشمولة بالمقاطعة، مع استعدادهم للتخلي عن مستوى الجودة أيضاً عوضاً عن مواصلة شراء المنتجات الداعمة لإسرائيل.

وأكد معدو الدراسة في تحليلهم للنتائج التي توصل إليها بحثهم، أن "جيل زد سيلعب دوراً كبيراً في مستقبل أنشطة التسوق"، وتوقعوا استمراره في سلوك مقاطعة هذا النوع من المنتجات.

وقالت سبحان ناصر إن ثقافة المقاطعة "لم تكن ذات انتشار كبير في تركيا فيما مضى"، الأمر الذي دفعهم للحاجة إلى معرفة حجم المشاركة الشعبية في حملات المقاطعة الأخيرة للمنتجات الداعمة لإسرائيل بعد حرب غزة الحالية.

وبالنظر إلى المشهد العام للمشاركة الشعبية الفعلية في حملات المقاطعة، قالت ناصر إنها "مشاركة متدنية لا تتجاوز مستوى 30%".

وأرجعت سبب المشاركة المتدنية إلى "اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالمقاطعة، وعدم وجود جهة تنظم الحملات الخاصة بها، ما تسبب في تشويش عقول الراغبين في المقاطعة".

وأكدت أن "المستهلك يبحث عن سبب ملموس وواضح يدفعه للمقاطعة، ويرى أنه من غير العقلاني مقاطعة جميع المنتجات الأمريكية لمجرد أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل".

وتستشهد على كلامها بإقبال الناس بقوة على مقاطعة إحدى شركات الأزياء الإسبانية، بسبب استهزائها في أحد الأفلام الترويجية لمنتجاتها، بضحايا قطاع غزة، مضيفةً: "الدافع في ذلك هو وجود سبب واضح وملموس وهو الاستهزاء بضحايا غزة".

وحول دافع شباب "جيل زد" للاستجابة الفعالة لدعوات المقاطعة، نوهت الأكاديمية التركية إلى أن أحد أبرز الأسباب "شعور هذه الفئة بضرورة فعل شيء ما في ظل ما يحدث بقطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الخميس، "24 ألفاً و620 شهيداً و61 ألفاً و830 مصاباً، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات المحلية والأمم المتحدة.