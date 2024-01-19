شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، غارات جوية وُصفت بـ"العنيفة" على عدة مناطق حدودية جنوب لبنان، متسببةً بأضرار بيئية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نفّذ الطيران الإسرائيلي "12 غارة جوية ما بين الساعة التاسعة والنصف والعاشرة من صباح اليوم، في عدوان عنيف استهدف جبل بلاط، وأحراج بلدة رامية وخلة وردة، عند أطراف عيتا الشعب، جنوب لبنان".

وذكرت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية "ألقت عدداً كبيراً من الصواريخ من طراز جو-أرض، أحدثت أضراراً بيئية واسعة في المنطقة المستهدفة من الأحراج، إذ أتلفت مساحات واسعة من الأشجار".

وتعرضت أيضاً أطراف الناقورة وجبل البونة لـ"قصف متقطع، كما سقطت 3 قذائف على سهل مرجعيون قرب محطة التكرير".

وأشار المصدر ذاته في وقت سابق الجمعة، إلى أن الطيران المُسيّر الإسرائيلي "شنّ عدواناً جوياً، نفّذ خلاله 6 غارات بالصواريخ على المنطقة الواقعة بين بلدات الطيري وكونين وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض مُسيّرة عبرت من لبنان نحو المجال الجوي الإسرائيلي فوق البحر شمالي إسرائيل، ونقلت القناة 12 العبرية أنه "جرى اعتراض المُسيرة قرب مدينة عكا".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي قطعة جوية مُسيرة اجتازت من لبنان نحو المجال الجوي الإسرائيلي فوق البحر شمال البلاد، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض الهدف بنجاح".

كما أفاد الجيش في بيان ثانٍ بأن "الطائرات الحربية أغارت، الجمعة، على مواقع إطلاق قذائف ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في منطقة قرية رامية جنوب لبنان".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي بالغارات الجوية وبقذائف هاون ونيران الدبابات، صباح اليوم، مواقع استطلاع وبنى تحتية لحزب الله في قريتيْ حولا وكفر كلا" جنوبي لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأسفرت المواجهات الحدودية بين الطرفين، حتى الأربعاء، عن مقتل 30 مدنياً لبنانياً بينهم 3 صحفيين و3 أطفال، فضلاً عن جندي لبناني و5 من عناصر كتائب القسام فرع لبنان، و162 عنصراً من حزب الله اللبناني الذي قتل 9 جنود و5 مدنيين إسرائيليين، حسب أرقام رسمية من الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الجمعة، "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.