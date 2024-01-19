سياسة
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وزارة الدفاع التركية تحيّد 10 إرهابيين من تنظيم PKK بشمالي سوريا والعراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييدها 10 إرهابيين من تنظيم PKK، بينهم سبعة إرهابيين بشمال سوريا وثلاثة إرهابيين بشمال العراق، مؤكدة عزمها على عدم ترك أي مكان آمن للإرهابيين.
وزارة الدفاع التركية تحيّد 10 إرهابيين من تنظيم PKK بشمالي سوريا والعراق
القوات المسلحة التركية تحيّد  10 إرهابيين من "PKK" شمال سوريا والعراق / صورة: AA  
19 يناير 2024

أكدت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 10 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي شمال سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة حيّدت 7 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG في عملية شمال سوريا.

وأوضح البيان تحييد 3 إرهابيين آخرين في عملية أخرى شمال العراق.

وشدّدت الوزارة على أنها عازمة على عدم ترك أي مكان آمن للإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات متواصلة من أجل مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي بمناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمال العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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