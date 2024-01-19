أكدت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 10 عناصر من تنظيم PKK الإرهابي شمال سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة حيّدت 7 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG في عملية شمال سوريا.

وأوضح البيان تحييد 3 إرهابيين آخرين في عملية أخرى شمال العراق.

وشدّدت الوزارة على أنها عازمة على عدم ترك أي مكان آمن للإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات متواصلة من أجل مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي بمناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمال العراق.