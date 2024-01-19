دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أربع سفن حربية محلية الصنع، مؤكداً مواصلة بلاده تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة، اليوم الجمعة، في ولاية يالوفا شمال غربي تركيا، إذ سُلّمت السفن الجديدة لقوات البحرية التركية.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الرئيس أردوغان أن حكومته لا تكتفي بتسليم السفن إلى القوات البحرية فحسب، فقد سلمت أول مسيّرة بحرية في العالم "TCG دريا" التي تتمتع بقدرات الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن "TCG دريا" تتمتع بإمكانات الكشف والقتال والهجوم، وهي صناعة تركية محلية بما في ذلك جميع الأسلحة التي تستخدمها.

وقال أردوغان: "نصنّع محلياً اليوم 80% من احتياجاتنا من السلاح والذخيرة".

وبيّن أن "ميزانية الصناعات الدفاعية التركية زادت بمقدار 16 ضعفاً من 5.5 مليار دولار بالعام 2002 إلى نحو 90 مليار دولار حالياً".

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، أكد أردوغان أن "تركيا هي صاحبة الصوت الأعلى في الوقوف ضد انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أنهم يتابعون من يقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل، مشدداً على مساعي تركيا لإحلال السلام بالمنطقة وجمع أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات.

وأضاف: "نتابع من يقدمون دعماً غير محدود وغير مشروط لحكومة إسرائيل، ويرسلون حاملات طائرات إلى منطقتنا، ونستخلص الدروس".

ولفت أردوغان إلى استشهاد 25 ألف شخص في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، منتقداً صمت الغرب إزاء هذه "الإبادة الجماعية".

وقال: "من دأبوا على توزيع شهادات حسن سلوك بحقوق الإنسان والحريات لا يرون القتل الوحشي للأطفال والنساء طوال 105 أيام (في غزة)".

وأضاف: "الغرب اكتفى بمشاهدة وحشية (فوهرر العصر) نتنياهو وفريقه المهووسين بالدماء والضغينة ضد الشعب الفلسطيني، التي ترقى إلى إبادة جماعية".