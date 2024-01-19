سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان يدشّن أربع سفن حربية مُسيّرة ويدين صمت الغرب إزاء "إبادة غزة"
دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 4 سفن حربية تركية الصنع في ولاية يالوفا شمال غربي البلاد، وأكد في كلمة له بهذه المناسبة وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة بخلاف الغرب الذي صمت إزاء مجازر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع منذ 105 أيام.
أردوغان يدشّن أربع سفن حربية مُسيّرة ويدين صمت الغرب إزاء "إبادة غزة"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدشن 4 سفن حربية محلية الصنع / صورة: AA
19 يناير 2024

دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أربع سفن حربية محلية الصنع، مؤكداً مواصلة بلاده تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة، اليوم الجمعة، في ولاية يالوفا شمال غربي تركيا، إذ سُلّمت السفن الجديدة لقوات البحرية التركية.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الرئيس أردوغان أن حكومته لا تكتفي بتسليم السفن إلى القوات البحرية فحسب، فقد سلمت أول مسيّرة بحرية في العالم "TCG دريا" التي تتمتع بقدرات الحرب الإلكترونية.

وأشار إلى أن "TCG دريا" تتمتع بإمكانات الكشف والقتال والهجوم، وهي صناعة تركية محلية بما في ذلك جميع الأسلحة التي تستخدمها.

وقال أردوغان: "نصنّع محلياً اليوم 80% من احتياجاتنا من السلاح والذخيرة".

وبيّن أن "ميزانية الصناعات الدفاعية التركية زادت بمقدار 16 ضعفاً من 5.5 مليار دولار بالعام 2002 إلى نحو 90 مليار دولار حالياً".

وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة، أكد أردوغان أن "تركيا هي صاحبة الصوت الأعلى في الوقوف ضد انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أنهم يتابعون من يقدم الدعم غير المشروط لإسرائيل، مشدداً على مساعي تركيا لإحلال السلام بالمنطقة وجمع أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات.

وأضاف: "نتابع من يقدمون دعماً غير محدود وغير مشروط لحكومة إسرائيل، ويرسلون حاملات طائرات إلى منطقتنا، ونستخلص الدروس".

ولفت أردوغان إلى استشهاد 25 ألف شخص في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال، منتقداً صمت الغرب إزاء هذه "الإبادة الجماعية".

وقال: "من دأبوا على توزيع شهادات حسن سلوك بحقوق الإنسان والحريات لا يرون القتل الوحشي للأطفال والنساء طوال 105 أيام (في غزة)".

وأضاف: "الغرب اكتفى بمشاهدة وحشية (فوهرر العصر) نتنياهو وفريقه المهووسين بالدماء والضغينة ضد الشعب الفلسطيني، التي ترقى إلى إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us