سياسة
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خلال 45 ساعةً.. الاحتلال يفتّش 1000 مبنى فلسطيني بطولكرم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العملية التي بدأها فجر الأربعاء بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، مؤكداً تفتيشه 1000 مبنى واعتقال 37 فلسطينياً بعد استجواب مئات خلال 45 ساعةً.
خلال 45 ساعةً.. الاحتلال يفتّش 1000 مبنى فلسطيني بطولكرم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفتيشه 1000 مبنى خلال 45 ساعةً في طولكرم بالضفة الغربية / صورة: AA
19 يناير 2024

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنهاء عمليته العسكرية بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية التي بدأها فجر الأربعاء، بعد تفتيش 1000 مبنى فلسطيني واعتقال 37 شحصاً.

جاء ذلك في بيان، أفاد فيه جيش الاحتلال بأنه أنهى الجمعة "حملة دامت نحو 45 ساعةً، شاركت فيها قوات من الجيش وحرس الحدود ووحدة المستعربين وجهاز الأمن العام".

وأوضح: "فتشت القوات نحو 1000 مبنى، واستجوبت مئات من المشتبه بهم الذين اعتقِل منهم ما يزيد على 37 مطلوباً".

وذكر: "عثر الجنود ودمّروا بشكل استباقي ما يزيد على 400 عبوة ناسفة، وصادروا 27 قطعة سلاح والكثير من العتاد العسكري ودمّروا خمسة مختبرات لصناعة العبوات الناسفة وأربع غرف لعمليات استطلاع".

والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي احتياط بجروح بالغة، إثر إطلاق النار عليه من فلسطينيين.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "قُتل عدد من الفلسطينيين" خلال الحملة، لكن دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، أن جيش الاحتلال قتل ثمانية فلسطينيين خلال عمليته في طولكرم.

كان جيش الاحتلال قد كثّف عملياته في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، منذ اندلاع حربه المدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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