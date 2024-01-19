في الثاني من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية افتتاحية بعنوان "إحصائيات الهجرة تطلق عام الانتخابات". والسؤال المخبَّأ بين السطور فحواه باختصار: هل نجح حزب المحافظين الحاكم في تحقيق وعده الانتخابي المؤجَّل منذ أربع سنوات في هذا الملف؟

"ضبط الهجرة"، مسألة تشغل البريطانيين منذ عقدين، ولكن الاستحقاق البرلماني المتوقَّع نهاية العام، يستند بشكل أساسي إلى السنوات التي تلت خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2020؛ لأن "استعادة السيطرة على الحدود" كانت العنوان الأبرز للمحافظين في "بريكست".

وكشف تقرير لـ"مرصد الهجرة" في جامعة أكسفورد، قبل شهرين، عن أن نسبة المؤيدين لتقليص أعداد المهاجرين نهاية 2023 فاقت 52% من البريطانيين، كما أن 27% يعتقدون أن الهجرة "أمر سيئ" بالنسبة إلى المملكة المتحدة، حتى إن 17% من بينهم يرون أن البلاد باتت "أسوأ" حالاً اليوم بسبب الأجانب.

تصنيف المهاجرين وفق الوصول

ينقسم المهاجرون إلى بريطانيا، وفق طريقة وصولهم، إلى فئتين رئيسيتين، إذ إن هناك القادمين بغرض العمل أو الدراسة بعد استيفاء الشروط القانونية، وآخرين دخلوا بحراً أو براً أو جواً بشكل غير شرعي، لكن عند الحديث بشأن ضبط الهجرة، تقف الفئتان أمام "الامتعاض" الشعبي والسياسي نفسه.

ووفق أرقام مكتب الإحصاء الوطني، تجاوزت أعداد المهاجرين النظاميين ما وعد به "المحافظون" الناخبين البريطانيين نهاية عام 2019، إذ تعهد زعيم الحزب ورئيس الوزراء حينها بوريس جونسون، بأقل من 200 ألف مهاجر سنوياً، فيما بلغ صافي الهجرة في عام 2023 أكثر من 650 ألفاً.

على ضفة المهاجرين غير الشرعيين، وصل إلى شواطئ بريطانيا العام الماضي نحو 30 ألف لاجئ، ورغم تراجع هذه الأعداد مقارنةً بعام 2022 الذي وصلت فيه إلى 48 ألفاً، فإن أحزاب المعارضة تتهم الحكومة بالفشل في مواجهة "هجرة القوارب" التي تفجرت بعد "استقلال" البلاد أوروبياً.

المهاجرون في ميزان السياسة

وتقول إيمان أبو عطا، مديرة جمعية "تل ماما"، المعنية بمكافحة جرائم الكراهية (غير حكومية)، إن اليمين المتطرف في بريطانيا يفضل طرد الأجانب أياً كانت أسباب قدومهم إلى البلاد، لكنَّ الحكومات المتعاقبة منذ بداية الألفية الثالثة، سواء كانت عمّالية أم محافظة، لم تتبنَّ هذه المطالب، وإنما تعهدت للناخبين في كل استحقاق برلماني أو محلي، بتقليص أعداد المهاجرين لأقصى حد.

وتوضح أبو عطا في حديثها مع TRT عربي، أن آراء تيارات اليمين مؤثرة في ميزان السياسة البريطانية، لكنَّ التوجهات المعارضة للمهاجرين لا تنحصر في حزب دون سواه، وإنما تعتمد على المنطقة أكثر من الانتماء السياسي للنواب، لذا تجد برلمانيين من كل الأحزاب ضد المهاجرين.

وحسب عضو حزب المحافظين سامنثا سونز، لم يخْضْ الحزبان الرئيسيان في الدولة (العمال، والمحافظين) أيَّ استحقاق تشريعي منذ عقدين من دون عنوان انتخابي يخص المهاجرين، لكن الحزب الأزرق يتصدر المشهد أكثر في هذا الملف؛ لأنه يجلس على كرسي السلطة منذ عام 2010.

وتضيف سونز لـTRT عربي، أن هذا الملف يشكل فارقاً كبيراً في فرص "المحافظين" في انتخابات 2024، فإنجاز خطط "ضبط الهجرة" قد يقلب المعادلة لصالحهم عند فتح صناديق الاقتراع. أو على الأقل، يمنع فوز المعارضة العمالية بأكثرية كبيرة ومؤثرة في البرلمان القادم.

عائلات الأجانب وأجورهم

وأصدرت الحكومة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارات عدة لتقليص الهجرة الشرعية، مثل وقف إصدار التأشيرات لعائلات الطلبة والعمال الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والتأمين الصحي، ورفع الحد الأدنى لأجور العمالة الخارجية، والحد الأدنى لرواتب الراغبين في الزواج من الخارج.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، عبر منصة إكس، إن "أرقام الهجرة المرتفعة جداً استدعت إجراءات جذرية لخفضها". فردّت وزيرة الداخلية في "حكومة الظل" العمالية إيفيت كوبر، بأن "تلك القرارات تعكس فشل الحزب الحاكم في معالجة مشكلات الهجرة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني".

وبينما يأمل ريشي سوناك في تقليص أعداد المهاجرين النظاميين بنحو 300 ألف شخص خلال سنوات قليلة مقبلة، يقول الباحث في الشؤون البريطانية جوناثان ليز، إن القرارات الحكومية في هذا الصدد ستجعل المملكة المتحدة بيئة منفّرة للطلبة الأجانب والعمالة الوافدة على حدٍّ سواء.

ويشير ليز في حديثه مع TRT عربي، إلى صعوبة إقناع القادمين للعمل في المملكة المتحدة بترك عائلاتهم خلفهم، كما أن الطلبة الأجانب الراغبين بالدراسة في جامعات الغرب سوف يبحثون عن بدائل في أمريكا وكندا وأستراليا، عندما تمنعهم بريطانيا من جلب أولادهم وزوجاتهم معهم.

مواجهة "هجرة القوارب"

وفيما يخص الهجرة غير الشرعية، أو "هجرة القوارب" كما يسميها الإعلام المحلي، فقد تعثرت الحكومة مرتين حتى الآن في ترحيل "اللاجئين غير النظاميين" لدولة رواندا؛ مرة في 2023 بسبب حكم قضائي للمحكمة العليا البريطانية، وقبلها في 2022 بقرار من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

ورغم هذا، لم تتخلَّ الحكومة عن خطة ترحيل هؤلاء القادمين من فرنسا، وتجنباً لأي موانع قانونية جديدة سافر وزير الداخلية جيمس كليفرلي، إلى كيجالي قبل شهر تقريباً، ووقّع تعديلات على "اتفاقية الترحيل" يأمل أن تكون كافية لإقناع المحكمة العليا في المملكة المتحدة بـ"إنسانية الخطة".

وسلّحت الحكومة "خطة رواندا" بمشروع قانون حمل اسمها، ويتيح تنفيذها حتى في وجود اعتراضات حقوقية للاجئين، ومرّر مجلس العموم هذا القانون في 3 قراءات، رغم تمرد نواب محافظين أرادوا تضمينه بنوداً تسمح بتجاوز القضاءَين البريطاني والأوروبي لتنفيذ الترحيل في كل الظروف.

مشروع القانون اليوم بين يدي مجلس اللوردات. ولكن حتى لو أُقر بشكل نهائي، لا يمكن التنبؤ بفاعليته حتى يوضع في حيز التنفيذ. قد تسقط قيمته برفض قضائي جديد في لندن أو بروكسل. وهنا إما أن يستسلم المحافظون، وإما أن يدفعوا ببريطانيا للخروج من الاتفاقيات الأوروبية والدولية للاجئين.

الترحيل أو خسارة الانتخابات

وقالت النائبة عن حزب المحافظين ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية مؤخراً، إن ترحيل المهاجرين يجب أن يبدأ قبل انتخابات 2024، منوهةً إلى أن البريطانيين سيحاسبون حزبها في الاستحقاق المقبل، إذا لم تفعل الحكومة ما بوسعها في هذا الملف.

خشية برافرمان صرّح بها نواب آخرون للحزب الحاكم في مناسبات عدة، وذكرت صحيفة التلغراف يوم 11 من يناير/كانون الثاني الجاري، أن آمال سوناك الانتخابية باتت على المحك، بعدما تسرب للحكومة عبر مصادر لم يسمّها، أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ستؤجل "خطة رواندا" لترحيل اللاجئين إلى ما بعد الانتخابات البريطانية المقبلة.

وقال الوزير السابق وعضو لجنة محامي حزب المحافظين، ديفيد جونز، للصحيفة ذاتها إن "خطة رواندا" بصيغتها الحالية لن تنجح، إلا إذا شدّد سوناك مواد قانونها قبل وضعها في حيز التنفيذ، لكنّ رئيس الوزراء يقول إنه سيُصعّد ضد المعطّلين للترحيل بالشكل المناسب، وعندما تستدعي الحاجة.