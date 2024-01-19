سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 19 جندياً خلال 24 ساعةً
أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 19 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2649.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 19 جندياً خلال 24 ساعةً
جنود إسرائيليون في غزة / صورة: Reuters
19 يناير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 19 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

واستناداً إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي "ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية (اندلعت في 27 من الشهر ذاته)".

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، هناك "402 جندي أصيبوا بجروح خطيرة و689 بجروح متوسطة، و1558 بجروح طفيفة".

وأشار إلى أن "410 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 46 بحالة خطيرة و254 متوسطة و110 طفيفة"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us