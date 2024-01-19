أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 19 جندياً خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

واستناداً إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي "ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية (اندلعت في 27 من الشهر ذاته)".

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، هناك "402 جندي أصيبوا بجروح خطيرة و689 بجروح متوسطة، و1558 بجروح طفيفة".

وأشار إلى أن "410 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 46 بحالة خطيرة و254 متوسطة و110 طفيفة"، حسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.