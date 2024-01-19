تجمّع مئات الأردنيين بالعاصمة عمان، الجمعة، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة، تدعم صمود المقاومة بعد مرور أكثر من 100 يوم على ما اعتبروه "حرب إبادة".

ونُظمت الوقفة أمام "مسجد عباد الرحمن" بمنطقة الصويفية (غرب عمان)، الذي يبعد عن مقر سفارة واشنطن نحو 3 كيلومترات.

وأُقيمت الفاعلية بدعوة من "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" (نقابي حزبي)، تحت شعار "مئوية الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "أوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة" و"100 يوم صمود وتضحية بطولة وإباء" و"الوطن أو الموت"، وعبارات أخرى، كما اعتلت أعلام فلسطين والأردن رؤوس المشاركين.

وردّدوا كثيراً من الهتافات منها: "اسمع اسمع هذه الرسالة يا أمريكي.. 100 يوم من العدوان، المهزوم هو الكيان"، و"بكرة جاي الانتصار.. ومهما يشتد الإعصار.. ومن تحت الردم نقوم.. نولد بين الدمار"، وغيرها من الهتافات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال إسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.