أفاد مدعون سويسريون، الجمعة، بتقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال زيارة إلى سويسرا، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم بحق الإنسانية خلال الحرب في غزة.

وقال مكتب المدعي الفيدرالي إنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس لبحث الحرب في غزة.

وذكر في بيان: "سيُنظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة"، مضيفاً أنه يتواصل مع وزارة الخارجية "لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.

بدورهم أصدر أشخاص يُعتقد أنهم يقفون وراء الدعوى، بياناً بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم بحق الإنسانية" ، أفاد بأن عدداً من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأوضح البيان أن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

ولفت البيان إلى أن إلغاء الحصانة ممكن "ضمن شروط معيّنة" بما في ذلك حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة".

وكانت جنوب إفريقيا، أطلقت القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948.

وطالبت جنوب إفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة.