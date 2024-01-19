سياسة
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في اتصال هاتفي.. فيدان يهنّئ نظيره الكويتي بمنصبه الجديد
هنّأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الكويتي الجديد، عبد الله علي عبد الله اليحيا، بمنصبه في الحكومة، عبر اتصال هاتفي بينهما، ودعاه إلى منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المقرر عقده مارس/آذار المقبل.
في اتصال هاتفي.. فيدان يهنّئ نظيره الكويتي بمنصبه الجديد
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يهنئ نظيره الكويتي الجديد عبد الله علي عبد الله اليحيا / صورة: AA
19 يناير 2024

أكدت مصادر دبلوماسية اتصال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة، بنظيره الكويتي الجديد عبد الله علي عبد الله اليحيا، وتهنئته لتعيينه في منصبه بالحكومة الجديدة.

وقدم فيدان خلال الاتصال الهاتفي التهنئة لنظيره اليحيا، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية مؤخراً.

وعبّر عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.

وخلال الاتصال دعا وزير الخارجية التركي نظيره الكويتي إلى "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، المقرر عقده بين 1 و3 مارس/آذار المقبل.

وأشار فيدان إلى علاقات الصداقة والأخوّة بين تركيا والكويت.

وشدد الوزيران على عزمهما تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتُولِي تركيا التشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية اهتماماً، لكونها أحد الفاعلين المهمين في استقرار المنطقة.

وشهدت السنوات الأخيرة زيارات رفيعة المستوى مهمة بين البلدين لتطوير العلاقات ومناقشة إمكانيات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بين تركيا والكويت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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