سياسة
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وزير إسرائيلي يكشف عن أربعة شروط وضعتها حماس لإطلاق المحتجزين والأسرى
كشف الوزير  الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" جدعون ساعر، عن أربعة شروط وضعتها حركة حماس لإطلاق المحتجزين لديها من غزة على رأسها الانسحاب الكامل من كل القطاع.
وزير إسرائيلي يكشف عن أربعة شروط وضعتها حماس لإطلاق المحتجزين والأسرى
وزير إسرائيلي: أربعة شروط وضعتها حماس لإطلاق المحتجزين / صورة: AA
19 يناير 2024

قالت وسائل إعلام عبرية، الجمعة،، نقلاً عن وزير إسرائيلي، إن حركة حماس وضعت أربعة شروط مقابل إطلاق سراح المحتجزين والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، على رأسها انسحاب جيش الاحتلال كلياً منه.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن الوزير بلا حقيبة، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" جدعون ساعر، قوله "لا أعرف إذا كان الجميع يعرف ذلك".

وأوضح ساعر أن الشروط تتمثل في "الانسحاب من قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المنطقة الأمنية شرقي وشمالي القطاع، ووقف الحرب، وإعطاء ضمانات دولية بعدم العودة إلى الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى (الفلسطينيين) من سجوننا، بما في ذلك أولئك الذين قُبض عليهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول". وأضاف ساعر، "بالطبع لن نوافق".

وتقدر تل أبيب "وجود نحو 137 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وترعى مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، إذ جرى التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيلياً و23 تايلاندياً وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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