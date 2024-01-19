قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن مبادرة "TRT World Citizen" هي حركة خيرية تؤمن بأن كل إنسان هو كائن شريف وتقوم على قدرة كل فرد على إحداث التغيير".

ونشر ألطون عبر حسابه على منصة إكس، الجمعة، صوراً من مشاركته في حفل توزيع جوائز مبادرة "TRT World Citizen " في إسطنبول.

وأشار ألطون في منشوره على منصة إكس إلى أن المبادرة "ينفذها أناس يثقون بالبشر وقدرتهم على بناء الخير والحق، رغم الأنظمة العالمية التي تعزل الناس، وتحاول أن تجعل من الأنانية واقعاً اجتماعياً عالمياً.

وأضاف ألطون: "من خلال مبادرات مثل TRT World Citizen، نبذل جهداً مكثفاً لتعزيز إرادتنا بكل الأدوات والفرص المتوافرة لدينا والارتقاء بها إلى مستوى أبعد وأكثر واقعية".

وأوضح ألطون أن مبادرة TRT World Citizen تكرم الأشخاص الذين يشكلون مصدر إلهام في فئات مثل "التعليم، والاتصال، والشباب، والمواطنة العالمية".

وختم ألطون منشوره بتهنئة الفائزين بجوائز مبادرة TRT World Citizen.