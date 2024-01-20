سياسة
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باكستان: قنوات اتصال عديدة مع إيران وحلّ المشكلات البسيطة بالحوار
أكدت لجنة الأمن القومي الباكستاني أن إسلام آباد وطهران قادرتان على التغلب على المشكلات الصغيرة بينهما من خلال الحوار المتبادل والدبلوماسية، مشيرة إلى عديد من قنوات الاتصال لمعالجة المخاوف الأمنية لكل منهما.
باكستان: قنوات اتصال عديدة مع إيران وحلّ المشكلات البسيطة بالحوار
باكستان تؤكد وجود قنوات اتصال عديدة مع إيران يتعين استخدامها بالحوار والدبلوماسية / صورة: Reuters
20 يناير 2024

اعتبرت لجنة الأمن القومي الباكستاني الجمعة، أن إسلام آباد وطهران قادرتان على التغلب على المشكلات البسيطة من خلال الحوار والدبلوماسية، لافتة إلى "قنوات اتصال عديدة" بين البلدين.

وأوضح مكتب رئاسة الوزراء الباكستاني في بيان، أن اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة بشأن الأمن والعلاقات الخارجية، عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء أنوار الحق كاكر، في العاصمة إسلام آباد.

وأشار إلى أنه جرى إطلاع المشاركين على التطورات السياسية والدبلوماسية التي تؤثر في الوضع الراهن بين إيران وباكستان، وعلى الأمن في المنطقة.

كما جرى إطلاع المشاركين على آخر الأوضاع على الحدود، والاستعدادات اللازمة للرد الشامل على الانتهاكات.

وأشاد البيان بالرد المهني للجيش الباكستاني ضد الانتهاك غير المبرر وغير القانوني لسيادة البلاد.

وشدد كذلك على أن أمن وسلامة الشعب الباكستاني لهما أهمية كبيرة.

و"خلُص الاجتماع إلى أن البلدين قادران على التغلب على المشكلات الصغيرة من خلال الحوار المتبادل والدبلوماسية، وتمهيد الطريق لتعميق علاقاتهما التاريخية أكثر"، وفق البيان.

ولفت إلى أن بين باكستان وإيران عديداً من قنوات الاتصال، وأنه يتعين عليهما استخدام تلك القنوات لمعالجة المخاوف الأمنية لكل منهما، بما يتماشى مع السلام والاستقرار الإقليميين.

والخميس أعلنت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية مقتل 9 أشخاص، في هجوم صاروخي نفذته باكستان على قرية بمنطقة حدودية، رداً على هجوم إيراني على الأراضي الباكستانية.

وصباح الخميس قالت مصادر عسكرية إن باكستان ردت على الغارات الإيرانية "غير القانونية" عبر استهداف "7 مواقع" لجماعة "جيش تحرير بلوشستان" المسلحة داخل إيران.

والثلاثاء أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إلى أن طهران استهدفت بـ"صواريخ ومسيّرات" ما قالت إنهما مقرّان لجماعة "جيش العدل" المسلحة في الأراضي الباكستانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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