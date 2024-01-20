سياسة
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"لأغراض دفاعية".. الولايات المتحدة تشن هجمات على منصات صاروخية للحوثيين
شنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضدّ الحوثيّين في اليمن، قائلة إنها كانت "لأغراض دفاعية" في مواجهة هجمات متكرّرة يشنّها الحوثيون على السفن التجاريّة في منطقة بحريّة حيوية للتجارة العالمية.
"لأغراض دفاعية".. الولايات المتحدة تشن هجمات على منصات صاروخية للحوثيين
"لأغراض دفاعية".. الولايات المتحدة تشن هجمات على مناطق صاروخية للحوثيين / صورة: AA
20 يناير 2024

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، أن قواتها شنت 3 هجمات على منصات إطلاق صواريخ بالستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن.

وأشار كيربي، إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى جعل حركة السفن في البحر الأحمر أكثر أماناً، وزعم أن الهجمات المعنية كانت "لأغراض دفاعية".

وقال كيربي، إن منصات إطلاق الصواريخ المستهدفة كانت جاهزة للإطلاق.

وتُعتبر هذه الهجمات الأخيرة، الموجة السادسة من الهجمات ضد الحوثيين، في أعقاب الهجوم المشترك الأول الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "رداً على هجمات الحوثيين (...) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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