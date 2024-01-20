سياسة
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بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ للجامعة العربية الاثنين لبحث "مخططات إسرائيل"
يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً في مصر الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين بناءً على طلب فلسطين، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.
بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ للجامعة العربية الاثنين لبحث "مخططات إسرائيل"
اجتماع طارئ للجامعة العربية بالقاهرة الاثنين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: Reuters
20 يناير 2024

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً في مصر الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين، بناءً على طلب فلسطين، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأعلن مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك مساء الجمعة، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة بالقاهرة برئاسة المملكة المغربية (الرئيس الحالي للمجلس)".

جاء ذلك في بيان لمندوب فلسطين بالجامعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ"، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال العكلوك إن الاجتماع الطارئ يعقد بناءً على طلب فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، بهدف بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى.

وأعرب المندوب الفلسطيني عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن تنفيذها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية.

والأربعاء أعلن العكلوك تقديم طلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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