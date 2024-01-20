هددت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية إذا لم تبتعد قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني عن الحدود الشمالية، في وقت هدد فيه الحزب بتوجيه "صفعة كبيرة" لتل أبيب إذا أقدمت على "توسعة العدوان".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الجمعة، إن إسرائيل نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة حذرت فيها من أنه في حال لم يُتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل يضمن إبعاد قوة الرضوان عن حدودها فلن يكون مناص من إطلاق عملية عسكرية في المنطقة".

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها إن "تل أبيب لاحظت تراجعاً يسيراً لعناصر قوة الرضوان من المنطقة الحدودية، إلا أنّ ذلك ليس كافياً، إذ من المطلوب رجوعها إلى ما بعد نهر الليطاني".

وأشارت المصادر إلى تزايد تهديد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ الدقيقة ضد مناطق إسرائيلية، معتبرة أن "هذا هو التهديد الأكبر" الذي يشكله حزب الله على الحدود الشمالية.

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه "إذا لم يُتوصل إلى اتفاق مع حزب الله، فإنّ تل أبيب ستلجأ إلى القوة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن غالانت قوله خلال زيارته اللواء الثامن التابع للجيش على الحدود الشمالية: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا بأمان، فسنضطر إلى فرض الأمن بالقوة".

وهدد الوزير حزب الله من أن إسرائيل "ستعيد الأمن إلى المنطقة من خلال العمل العسكري، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق دبلوماسي".

حزب الله يؤكد الجاهزية

بدوره، هدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم الجمعة، بتوجيه "صفعة كبيرة" لإسرائيل إذا أقدمت على "توسعة العدوان" على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وقال قاسم في بيانٍ: "عندما يقرِّر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي".

وأضاف "يجب أن يعلم العدو أن جهوزية الحزب عالية جداً، فنحن نجهز على أساس أنه قد يحصل عدوان له بداية وليس له نهاية، وجهوزيتنا لصدّ عدوان لا بداية له ولا نهاية".

وأكد مجدداً أن استعادة الاستقرار على الحدود وفي المنطقة مشروط "بتوقف العدوان بشكل كامل على غزة".

من جهته، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد إن "العدو الإسرائيلي غير جاهز للحرب أمام ما أعدت له المقاومة الإسلامية في لبنان وستُريه كلّ بأسها"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

يأتي ذلك بعدما صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأربعاء، أن احتمال نشوب حرب "في الأشهر المقبلة" في شمال إسرائيل صار "أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

وفي اليوم نفسه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "مواجهة شاملة" بين الجانبين ستكون "كارثية تماماً".

منذ بدء التصعيد على الحدود في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 195 شخصاً في لبنان، من بينهم 142 مقاتلاً على الأقل من حزب الله المدعوم من إيران. وقضى على الجانب الإسرائيلي 15 شخصاً، هم تسعة عسكريين وستة مدنيين، حسب الجيش الإسرائيلي.

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفاً يومياً متقطعاً مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.