أعرب البيت الأبيض الجمعة، عن "قلقه البالغ" إزاء تقارير عن استشهاد فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الفتى توفيق عجاق (17 عاما)ً بنيران الاحتلال في بلدة المزرعة الشرقية في شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وأقاربه الجمعة.

ويحمل الفتى جواز سفر أمريكياً حسب والده ورئيس البلدية حسن زبن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لصحفيين "نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط".

من جهته قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه "في وقت سابق اليوم تلقينا تقارير تفيد بأن شرطياً خارج الخدمة ومدنياً فتحا النار باتجاه فلسطيني يُشتبه في إقدامه على رشق حجارة في المزرعة الشرقية. وكان جندي إسرائيلي موجوداً في المكان"، مشيراً إلى أن تحقيقاً فُتح في هذه الواقعة.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على مواقع للجيش الإسرائيلي ومستوطنات في غلاف غزة.

واستشهد أكثر من 360 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كثف عملياته، أو على يد مستوطنين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 6090 فلسطينياً منذ نحو ثلاثة أشهر.