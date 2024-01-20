بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على غزة لليوم السادس بعد المئة، ركزت قواته عملياتها العسكرية السبت، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وسط خلاف بين إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينيّة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح السبت، أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 165 شهيداً و280 إصابة خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان المتوصل إلى 24927 شهيداً و62388 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وآلاف من المفقودين.

كما أسفر القصف عن إصابة عشرات المواطنين علاوة على دمار عشرات المنازل والبنايات في القصف المتواصل على جميع أنحاء القطاع. ونسفت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية استشهاد مواطن، جرّاء استهدافه من طائرة استطلاع في خان يونس، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب المحافظة غارات جوية وقصفاً مدفعياً.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مراسلة TRT عربي باشتداد الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية الوسطى من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك شرقي مخيم جباليا للاجئين رغم إعلان الاحتلال إنهاء عملياته شمال القطاع.

ولادة في جحيم الحرب

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لظروف الحياة غير الإنسانية في قطاع غزة الساحلي الصغير الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى كل شيء، بما في ذلك الاتصالات.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أعلنت مساء الجمعة بدء العودة التدريجية للاتصالات في مناطق مختلفة من القطاع بعد انقطاعها ثمانية أيام متواصلة.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة أن نحو 20 ألف طفل وُلدوا في جحيم حرب غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في ظروف لا يمكن تصورها، بينما عبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن قلقها بشأن عدد "النساء والأطفال" ومحذرة من صدمة "على مدى أجيال".

مليون امرأة نازحة في غزة

قالت الأمم المتحدة، إن عدد النساء النازحات يبلغ مليوناً من أصل 1.9 مليون شخص تركوا أماكنهم جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تقرير عن بيانات النساء والفتيات في قطاع غزة، أن 1.9 مليوناً من أصل 2.3 مليون شخص في غزة نزحوا من أماكنهم.

وأوضح التقرير أن من بين النازحين نحو مليون امرأة وفتاة.

وأشار إلى استشهاد اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة، لافتاً إلى أن نحو 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم في الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنُ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 24 ألفاً و927 شهيداً و62 ألفاً و388 مصاباً وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، حسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.