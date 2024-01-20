سياسة
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بينهم مسؤول في الحرس الثوري.. قتلى بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في العاصمة السورية دمشق.
بينهم مسؤول في الحرس الثوري.. قتلى بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
قتلى بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في دمشق. / صورة: وكالة الأنباء السورية
20 يناير 2024

قال مصدر أمني في تصريحات لوكالة رويترز إن أربعة من الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول كبير في وحدة المعلومات التابعة له، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على دمشق اليوم السبت.

وأضاف المصدر أن الهجوم الذي استُخدمت فيه "صواريخ محددة الهدف بدقة" أدى إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق في حي المزّة بالعاصمة السورية.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أفادت بأن هجوماً استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن دوي انفجارات سُمع في أنحاء العاصمة السورية.

وتضم منطقة المزة في غرب دمشق حيث وقع الانفجار مقارَّ أمنية وعسكرية عدة، إضافة إلى مقار وأماكن سكن قيادات فلسطينية بارزة، وفيها تجمع لعدد من السفارات والمنظمات الأممية.

وفي ديسمبر/كانون الأول قتلت ضربة إسرائيلية اثنين من أعضاء الحرس الثوري، وأدت ضربة أخرى في 25 ديسمبر/كانون الأول إلى مقتل مستشار كبير للحرس الثوري كان يشرف على التنسيق العسكري بين سوريا وإيران.

ومنذ اندلاع النزاع عام 2011 شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لجماعة حزب الله اللبنانية، وكذلك مواقع لقوات النظام السوري.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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