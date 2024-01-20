تعيش ألمانيا نهاية أسبوع صاخبة، لا تختلف كثيراً عن بدايتها، ذلك تحت وقع الاحتجاجات الواسعة التي يقودها المزارعون، الذين تجمهروا بالآلاف برفقة جراراتهم أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة برلين، مطالبين الحكومة، ليس فقط بالتراجع عن قراراتها بشأن تقليص امتيازاتهم الضريبية، بل بالتنحي عن الحكم.

وليست هذه أول احتجاجات عمالية تواجه شولتز وفريقه الحكومي منذ مطلع السنة، وهو ما يؤشر على أزمة عميقة تعيشها الحكومة الألمانية، تضاف إلى الانكماش الذي يمر به اقتصاد البلاد. وفي ظل هذا الواقع يستمر اليمين المتطرف في حصد شعبية كبيرة على حساب السخط المتصاعد ضد الثلاثي الحاكم.

المزارعون يحتجّون!

وذكرت الشرطة الألمانية أن نحو 5 آلاف جرار زراعي و30 ألف مزارع أغلقوا يوم الاثنين قلب العاصمة برلين، مطلقين أبواق آلياتهم احتجاجاً على قرار الحكومة بإلغاء الامتيازات الضريبية التي كان تستفيد منها شغيلة القطاع، منها الدعم الذي كانوا يتلقونه على إمدادات الديزل للآليات الزراعية والخصم على ضريبة تلك الآليات.

وتدخل هذه الاحتجاجات يومها الثاني عشر منذ اندلاعها في 8 يناير/كانون الثاني الجاري. ودعا رئيس اتحاد المزارعين الألمان يواكيم روكويد الحكومة إلى إلغاء خططها للتخلص التدريجي من إعانات الوقود، محذراً من أن عديداً من المزارعين سيُدفعون إلى الإفلاس بسبب القرار.

ونجحت المظاهرات في الضغط على الحكومة ودفعها إلى التراجع جزئياً عن التخفيضات، ووعدت بإعادة الخصم على ضريبة المركبات والإلغاء التدريجي لدعم الديزل على مدى عدة سنوات بدلًا من الإلغاء الفوري.

ومع ذلك لم يرض المحتجون عن هذه التراجعات، وعندما عمد وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندن إلى صعود منصة إحدى المظاهرات والدفاع بشراسة عن خطط الحكومة، مشدداً على أنها خطط "تهدف إلى التوصل إلى كيفية خروجنا من وضع صعب معاً"، أطلق المزارعون الغاضبون صيحات استهجان واتهموا الوزير بأنه "كذاب"، كما رفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد المحتجين، يدعى بول برتسيتسينسكي ويعمل في إنتاج الألبان بجنوب شرق برلين، قوله: "برأيي يجب أن تستقيل الحكومة؛ لم يعودوا قادرين على قيادتنا".

وقال المزارع هندريك بفيردمنجس، المنحدر من مدينة هانوفر، إنّ "الأمر لا يقتصر على الخفض الذي أقروه مؤخراً، وكان ذلك القشة التي قصمت ظهر البعير". وأضاف: "خسرنا كثيراً من أشكال الدعم في السنوات الأخيرة، وهناك كثير من القوانين والبيروقراطية لدرجة أننا سنصل إلى مرحلة لن نتمكن فيها من التأقلم".

وفرضت حكومة شولتز هذه الإجراءات التقشفية على المزارعين في إطار سعيها لملء فجوة تمويلية بنحو 60 مليار دولار في موازنة 2024، كانت قد خططت لتخصيصها لتمويل مشروع مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد. وألغى حكم المحكمة العليا، الذي أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني، هذه الخطة التمويلية للحكومة.

ولسدّ الفجوة قال زعماء التحالف إن الحكومة ستلغي الإعفاء الضريبي على السيارات للمركبات الزراعية والإعفاءات الضريبية على الديزل المستخدم في الزراعة، وهو ما أثار السخط العارم في أوساط المزارعين.

تعمّق أزمة شولتز

في ظل هذه الأوضاع المحتقنة يعيش المستشار الألماني أولاف شولتز أزمة عميقة، لكونها ليست الاحتجاجات العمالية الوحيدة التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الأخيرين. وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري تسببت إضرابات موظفي سكك الحديد في شلل حركة النقل في ألمانيا، وذلك بعدما نظم عمال المعادن وموظفو القطاع العام إضرابات في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت شركات الشحن إنها ستنضم إلى احتجاجات المزارعين للتعبير عن استيائها من زيادة تحصيل مركبات البضائع الثقيلة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبالتزامن مع مظاهرات المزارعين انتشرت الاحتجاجات أيضاً إلى مرافق التخزين والتعبئة التابعة لشركة أمازون، إذ تظاهر العمال مؤخراً ضد ظروف العمل السيئة المزعومة، وسلسلة محلات السوبر ماركت، ألدي، في ما يُنظر إليه، وفق صحيفة الغارديان، على أنه تعبيرات عن مشاعر أوسع من السخط تجاه الحكومة.

ويضاف هذا الوضع الاجتماعي المضطرب إلى وضع اقتصادي لا يقل اضطراباً مع استمرار الانكماش الذي يعيشه اقتصاد البلاد. وحسب تصريحات حديثة لرئيسة مكتب الإحصاء الفيدرالي روث براند فإنّ "النمو الاقتصادي العام في ألمانيا شهد تعثراً خلال عام 2023، ذلك في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0,3% في عام 2023 بسبب تأثير التكاليف الباهظة للطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الطلب الأجنبي.

علاوة على هذا أثارت احتجاجات المزارعين خلافات حادة بين أعضاء الحكومة الألمانية، ففي الوقت الذي دافع فيه وزير المالية الليبرالي عن إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة على القطاع، انتقد وزير الزراعة جيم أوزدمير، من حزب الخضر، تصريحات زميله في الحكومة، ملقياً اللوم عليه في تأجيج غضب المزارعين.

وقال وزير الزراعة الألماني في تصريحات للتليفزيون الألماني إنّ "المشكلة ليست مجرد مسألة الديزل الزراعي، المشكلة هي أنه لم يتحدث أحد معهم عن ذلك". وأثنى على نشاط المتظاهرين الذين حققوا أخيراً إنجازَ وضع قضايا مثل الدور المحوري للمزارعين في سلسلة الإمدادات الغذائية على رأس جدول الأعمال السياسي، على حد تعبيره.

وتأتي هذه المشكلات جملة كي تضرب في مقتلٍ شعبية المستشار الألماني أولاف شولتز وحكومته. وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى انخفاض شعبية التحالف الحاكم إلى أدنى مستوياتها، إذ حقق حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (SPD) نحو 14% من نيات التصويت مقابل 15% للخضر و4% لحزب الديمقراطيين الأحرار، فيما عزز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف مركزه ليصبح ثاني قوة سياسية في البلاد من حيث الشعبية، حاصلاً على 21% من نيات التصويت في حال إجراء انتخابات برلمانية حالياً.

وحسبصحيفة الغارديان فإن السياسيين في ألمانيا يخشون استفادة اليمين المتطرف من غضب المزارعين وتحويل ذلك الغضب إلى مكاسب انتخابية. واجتذبت مسيرات المزارعين أيضاً متظاهرين من اليمين المتطرف، إذ قاموا بأعمال مثيرة للجدل مثل نصب مشانق على جوانب طرق سريعة، ومنع وزير الاقتصاد روبرت هابيك من النزول من عبّارة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.