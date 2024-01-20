التحمت كبسولة دراغون التي تقل فريق "أكسيوم ميشن 3" ويضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، بمحطة الفضاء الدولية السبت بنجاح.

وبثت شركة "أكسيوم سبيس"، عبر موقعها الالكتروني، التحام الكبسولة دراغون بمحطة الفضاء الدولية.

واستغرقت رحلة الكبسولة لمحطة الفضاء الدولية نحو 36 ساعة. وستستقبل بعثة "Expedition 70" الرواد الذين بدؤوا مهمتهم في 27 سبتمبر/أيلول 2023.​​​​​​​

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الاسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.