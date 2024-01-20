ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى 6115 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 22 فلسطينياً ليلة الجمعة/السبت.

جاء ذلك في بيان مشترك السبت، صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي).

وقال البيان إن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل "منذ مساء أمس الجمعة حتّى صباح اليوم السبت 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من القدس، وأطفال (لم يحدد عددهم)".

ووفق البيان، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، والقدس (وسط)، ونابلس وطوباس وجنين (شمال).

ورافق حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات"، حسب البيان.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.

وخلفت الحرب على غزة حتى السبت 24 ألفاً و927 شهيداً، و62 ألفاً و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.