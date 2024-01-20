دوت صافرات الإنذار السبت، في 15 مستوطنة شمال إسرائيل بعد تحذيرات من تسلل طائرات مسيرة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن صافرات الإنذار دوت في "مرغليوت وبيت هلل وكفار يوفال ويفتاح والمطلة وديشون ومسغاف عام وكفار جلعادي وكريات شمونة وراموت نفتالي وتل حاي ومالكية، والمنارة".

وذكر موقع “والا” العبري أن صافرات الإنذار دوت في 15 مستوطنة شمال إسرائيل.

فيما أعلن الدفاع المدني في لبنان أن قصفاً إسرائيلياً استهدف سيارة في بلدة البازورية جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل شخصين. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الشهيدين هما من عناصر حركة حماس.

وجاء ذلك، بعد وقت قصير من إعلان إيران، مقتل 4 من مستشاريها العسكريين في غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وتعرضت بلدات لبنانية في الجنوب السبت، للقصف الإسرائيلي منها بلدة عديسة، وأطراف علما الشعب والضهيرة، وفق الوكالة اللبنانية للإعلام.

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم، أن عناصره استهدفوا تجمعاً ‏"لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وتجمعاً آخر في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

وتشهد الحدود مع لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأسفرت المواجهات الحدودية بين الطرفين حتى الأربعاء، عن مقتل 30 مدنياً لبنانياً، بينهم 3 صحفيين و3 أطفال، فضلاً عن جندي لبناني و5 من عناصر كتائب القسام- فرع لبنان، و162 عنصراً من حزب الله الذي قتل 9 جنود و5 مدنيين إسرائيليين، حسب أرقام رسمية من الجانبين.