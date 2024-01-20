سياسة
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عقب رحلة 36 ساعة.. أول رائد فضاء تركي يدخل محطة الفضاء الدولية
دخل أول رائد فضاء تركي، ألبير غزر أوجي، إلى محطة الفضاء الدولية رفقة فريق "أكسيوم ميشن 3"، المكون من 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا، وذلك بعدما التحمت كبسولة "دراغون"، التي كانت تنقلهم، بالمحطة بنجاح.
عقب رحلة 36 ساعة.. أول رائد فضاء تركي يدخل محطة الفضاء الدولية
فريق "أكسيوم ميشن 3" يدخل محطة الفضاء الدولية بمن فيهم التركي ألبير غزر أوجي / صورة: AA
20 يناير 2024

دخل فريق "أكسيوم ميشن 3"، الذي يضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، السبت، إلى محطة الفضاء الدولية عقب التحام كبسولة "دراغون"، التي كانت تنقل الفريق، بالمحطة.

وبثت شركة "أكسيوم سبيس" مباشرة لحظات استقبال فريق "أكسيوم ميشن 3" من رواد بعثة "Expedition 70" الذين بدؤوا مهمتهم في محطة الفضاء الدولية يوم 27 سبتمبر/أيلول 2023.

وجرت عملية دخول فريق "أكسيوم ميشن 3" إلى المحطة بنجاح، فضلاً عن تنظيم مراسم استقبال للفريق.

ولفت قائد فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3"، مايكل لوبز أليغريا، إلى وجود أشخاص من جنسيات مختلفة على متن المحطة.

وأضاف: "هذا يرمز حقّاً إلى ما نحاول فعله لفتح محطة الفضاء الدولية، ليس فقط للدول الأخرى، ولكن أيضاً للأفراد والباحثين".

من جهته، أعرب رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، في كلمته خلال مراسم الاستقبال، عن شكره لكل من أسهم في تدريبهم ووصول الفريق بشكل آمن إلى المحطة الدولية.

ولفت إلى أن تركيا تعيش فرحة إرسال أول رائد إلى الفضاء، وأضاف: "نتطلع بفارغ الصبر إلى الإسهام في العمل العلمي والبحثي هنا".

كما وجه رسالة باللغة التركية، أعرب فيها عن امتنانه لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ورفاق دربه والشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن.

وأبدى امتنانه للشعب التركي والدولة التركية التي جعلت هذه الخطوة تتحقق عبر إرادتها القوية.

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية، وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ووصلت الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية، السبت، في حدود الساعة 05:42 بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 13:42 بتوقيت تركيا)، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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