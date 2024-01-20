سياسة
2 دقيقة قراءة
آلاف الإسبان يطالبون بوقف الإبادة في فلسطين ويدعون لقطع العلاقات مع إسرائيل
تظاهر آلاف الإسبان، السبت، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة. ورفعوا شعارات تطالب حكومة بلادهم بإنهاء العلاقات الدبلوماسية والتجارة مع إسرائيل.
آلاف الإسبان يطالبون بوقف الإبادة في فلسطين ويدعون لقطع العلاقات مع إسرائيل
مظاهرات في العاصمة الإسبانية مدريد تطالب بوقف إطلاق النار في غزة / صورة: AFP
20 يناير 2024

خرج آلاف الإسبان، السبت، في مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبة بـ"وقف الإبادة الجماعية" في القطاع.

وكان ناشطون قد دعوا في وقت سابق إلى تعبئة بجميع أنحاء البلاد، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبة الحكومة بأداء دور "قيادي" لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع المحاصَر، وإنهاء شراء وبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية مع إسرائيل.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنّ نحو 25 ألف متظاهر ساروا في العاصمة مدريد بين محطة "أتوتشا" وساحة "سيبيليس".

وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وطالبوا الحكومة الإسبانية بـ"إنهاء تجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل".

كما خرجت مظاهرات في مدن إسبانية أخرى، بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين".

وتعدّ إسبانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز اتّهمته على إثرها بـ"دعم الإرهاب".

وكان سانشيز قد قال للتليفزيون الإسباني العام إنّ لديه "شكوكاً جدّية" بشأن احترام إسرائيل القانون الدولي.

وأكد سانشيز أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".

وأضاف: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلّاً سياسيّاً لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي يناير/كانون الثاني الجاري، عادت السفيرة الإسرائيلية مجدداً إلى مدريد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 شهيداً، و62 ألفاً و388 مصاباً، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us