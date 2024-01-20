خرج آلاف الإسبان، السبت، في مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبة بـ"وقف الإبادة الجماعية" في القطاع.

وكان ناشطون قد دعوا في وقت سابق إلى تعبئة بجميع أنحاء البلاد، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبة الحكومة بأداء دور "قيادي" لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع المحاصَر، وإنهاء شراء وبيع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والأمنية مع إسرائيل.

وأكدت الحكومة الإسبانية أنّ نحو 25 ألف متظاهر ساروا في العاصمة مدريد بين محطة "أتوتشا" وساحة "سيبيليس".

وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وطالبوا الحكومة الإسبانية بـ"إنهاء تجارة الأسلحة والعلاقات مع إسرائيل".

كما خرجت مظاهرات في مدن إسبانية أخرى، بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين".

وتعدّ إسبانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لإسرائيل.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استدعت إسرائيل سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور بسبب تصريحات لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز اتّهمته على إثرها بـ"دعم الإرهاب".

وكان سانشيز قد قال للتليفزيون الإسباني العام إنّ لديه "شكوكاً جدّية" بشأن احترام إسرائيل القانون الدولي.

وأكد سانشيز أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".

وأضاف: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلّاً سياسيّاً لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي يناير/كانون الثاني الجاري، عادت السفيرة الإسرائيلية مجدداً إلى مدريد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 شهيداً، و62 ألفاً و388 مصاباً، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.