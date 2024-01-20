توصّلت إستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى اتفاق ثلاثي يقضي بإنشاء خط دفاعي مشترك على طول حدودها الشرقية المحاذية لروسيا وبيلاروسيا.

ونشر وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، عبر منصة "إكس"، الجمعة، صورة تجمعه بنظيريه اللاتفي والليتواني، أندريس سبرودس، وأرفيداس أنوساوسكاس.

وأرفق بيفكور مع الصورة تعليقاً يفيد بتوصل البُلدان الثلاثة إلى اتفاق من أجل إنشاء "خط دفاع البلطيق".

وأضاف أنه سيجري بناء "منشآت دفاعية" في النقاط اللازمة قرب الحدود الشرقية.

وأوضح أن حرب روسيا ضد أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى هياكل دفاعية على الحدود وكذلك المعدات والذخيرة والقوى العاملة لحماية إستونيا.

من جهة أخرى، قالت هيئة الإذاعة العامة الإستونية "ERR " إن إستونيا ستبني ما يقرب من 600 ملجأ على حدودها، التي يبلغ طولها 294 كيلومتراً مع روسيا، لافتة إلى أنه من المقرر بدء أعمال البناء في عام 2025.