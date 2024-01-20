تُذكِّر حرب الاحتلال الإسرائيلي المدمرة على قطاع غزة وما يعانيه الفلسطينيون من حصار وقتل وتهجير بمأساة مسلمي الروهينغا في ميانمار، إذ إنَّ كلا الشعبين يقبع تحت الاحتلال ويتعرض للقتل والتهجير المستمر وسط صمت المجتمع الدولي.

وبالنظر إلى مأساة الشعبَين، رغم ابتعادهما جغرافيّاً على الخريطة، نجد أن كليهما يواجه 4 أساليب استعمارية مشتركة، فالاثنان تعرَّضا "لإبادة جماعية" ومحاولات تهجير متعمد للسيطرة على أراضيهما وتطوير مشاريع اقتصادية فيها تخدم مصلحة المحتل فقط وحرمان السكان الأصليين من حقوقهم فيها، كما أن كليهما يطفو على ثروات هائلة يمكن أن تنهض بحقوق ورغد الشعبَيْن.

كلا الشعبين الفلسطيني والروهينغا يواجه منذ عقود جرائم حرب يندى لها الجبين، إذ تواجه أقلية الروهينغا المسلمة فظائع وحشية على أيدي السلطات العسكرية والمليشيات البوذية، وفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، كحال الشعب الفلسطيني الذي يعاني جرائم حرب وفصل عنصري على يد الاحتلال الإسرائيلي.

أبعاد أزمة الروهينغيا

أساس الصراع في ميانمار يكمن في إقليم أراكان، غربي ميانمار، الذي كان المسلمون يشكّلون أغلب سكانه، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، كالغاز والنفط.

ورغم وفرة موارده الطبيعية، يعتبر أراكان واحداً من أكثر أقاليم ميانمار فقراً، حيث يعيش 78% من سكانه تحت خط الفقر، حسب البنك الدولي.

أرادت سلطات ميانمار السيطرة تماماً على الإقليم وطرد مسلمي الروهينغيا منه، لإفساح المجال أمام الاستثمار الخارجي، خصوصاً أن لديها عديداً من المشاريع الاقتصادية في هذا الإقليم.

وتعد الصين في مقدمة الدول التي تستثمر في ميانمار، خصوصاً في مجال الطاقة.

وفي أبريل/نيسان 2017، اتفقت الصين وميانمار على مد خط أنابيب مزدوج (نفط وغاز) عابر للحدود من ميانمار إلى جنوب شرقي الصين.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا الخط من شأنه أن يسمح لبكين بتنويع خطوط الإمداد بالنفط، وتقليل اعتمادها على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وكل سفينة قادمة من الشرق الأوسط إلى الصين يجب أن تمر عبر مضيق مَلَقة (بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الإندونيسية) الخاضع للنفوذ الأمريكي، لذا تريد الصين بديلاً لهذا المضيق، والبديل هو أراكان.

وانطلاقاً من أهمية أراكان في المشاريع التنموية الاقتصادية، يمكن تفسير سبب إقدام ميانمار على تهجير الروهينغا من أراضيهم، وحرق قُراهم، لإعادة بناء مشاريع عليها.

حتى الدعم الصيني لميانمار في قضية أراكان سببه المصالح التي تربط البلدين الآسيويَّيْن، إذ تريد بكين أن تصبح ميانمار منفذاً لها إلى الشرق الأوسط.

حرب غزة

أما في قطاع غزة، فيعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، يعانون -حتى قبل الحرب الراهنة- من أوضاع كارثية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وتواجه إسرائيل دعوى قضائية قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية (في مدينة لاهاي الهولندية)، متهمةً إيّاها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.

الممارسات الإسرائيلية ضد القطاع، من تدمير ممنهج للبِنى التحتية وأحياء بأكملها وتدمير للمساجد والمشافي والمواقع الأثرية ودعوات التهجير، تعيد إلى الأذهان ما ارتكبته السلطات العسكرية في ميانمار في أراكان التي كانت تهدف إلى إقامة مشاريع تنموية واقتصادية في المواقع التي دمرتها والقرى التي حرقتها في الإقليم المُطل على خليج البنغال.

أهداف حرب غزة

حلمت إسرائيل بإيجاد بديل عن قناة السويس، الممر الملاحي الأكثر اهمية في حركة التجارة العالمية، الذي يستحوذ على نحو 10 بالمئة من نقل تجارة الأرض، و100 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبا.

البديل المنافس الذي تطمح إليه إسرائيل هو مشروع قناة "بن غوريون"، الذي يهدف إلى إنشاء قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط لمنافسة قناة السويس، بناء على قرب المسافة بين إيلات والبحر المتوسط.

أُطلق اسم بن غوريون على مشروع القناة تيمُّناً باسم أول رئيس وزراء لإسرائيل دافيد بن غوريون، الذي يعتبر مؤسس الدولة الإسرائيلية.

ويقول مراقبون إن إسرائيل تعتزم منذ سنوات تنفيذ مشروع القناة، لكنها تفشل بسبب تكلفته الباهظة التي لا تغطي الإيرادات المتوقعة منه، إلا في حالة واحدة فقط، وهي الاستيلاء على غزة كاملة.

وحسب الصحفي والكاتب البريطاني، يفوني ريدلي، "قد تكون غزة حجر عثرة في طريق المسار المقترح للقناة الثانية الرئيسية في المنطقة".

وقال في مقال رأي إن "الشيء الوحيد الذي يعرقل إحياء فكرة المشروع الجديد (قناة بن غوريون) هو وجود الفلسطينيين في غزة".

ووفق الخبير الاقتصادي، عاطف قبرصي، وهو الأمين العام السابق بالوكالة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن "الهدف من حرب إسرائيل على غزة والفلسطينيين هو اقتصادي وسياسي، وليس سياسيّاً فقط".

وقال إن "إسرائيل تفكر في منع الفلسطينيين من استغلال الغاز الذي يوجد بكثافة مقابل البحر في غزة (في إشارة إلى حقل غزة مارين)".

وزاد: "كما أنها تريد أن تستعيض عن قناة السويس بقناة بن غوريون، وهي لا يمكن أن تكون فعالة ومريحة وموجودة إلا إذا تمكنت من تفريغ غزة من شعبها.. إسرائيل تحاول إفراغ غزة حتى تضمن إنشاء هذه القناة".

وما يميز مشروع قناة بن غوريون عن قناة السويس أنه لن يعتمد على ممر بحري واحد تُبحر عبره السفن من اتجاه إلى آخر، بل ستحفر إسرائيل قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، والثانية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، وبالتالي ستتقلّص فترة عبور السفن.

وتعود فكرة المشروع إلى ستينيات القرن الماضي عندما اقترحت الولايات المتحدة في مذكرة –رُفعت عنها السرية- استخدام المتفجرات النووية لإنشاء القناة عبر صحراء النقب، مضيفة أن "قناة بمستوى سطح البحر عبر إسرائيل تبدو ضمن نطاق الجدوى التكنولوجية".