كشف إعلام عبري، السبت، مقتل شاب إسرائيلي في تل أبيب برصاص صديقه العائد من القتال في قطاع غزة.

وقالت قناة "12" العبرية (خاصة) إن جنديّاً إسرائيليّاً "عاد مؤخراً من القتال في قطاع غزة، قتل صديقه داخل شقة"، مشيرة إلى أن خلفية الواقعة "جنائية".

ولفتت القناة إلى أنَّ "القاتل والقتيل فس سن واحدة، 25 عاماً"، وأضافت: "القاتل يحمل سلاحاً مرخصاً".

وتحدثت وسائل إعلام عبرية خلال الشهور الأخيرة عن أنّ آلاف الجنود الإسرائيليين الذين سُرّحوا من الخدمة في الحرب على قطاع غزة يعانون من صدمة ما بعد الحرب.

وفي بداية الشهر الجاري، نشر موقع "واللا" العبري (خاص) تحقيقاً يفيد بأنَّ 1600 جندي وضابط إسرائيلي يعانون من صدمة ما بعد الحرب، إذ جرى تسريح 250 منهم على الأقل، وفق التحقيق.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنَّ عملية عسكرية برية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 194 ضابطاً وجنديّاً وإصابة عدد آخر.

وحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى السبت، 24 ألفاً و927 شهيداً، و62 ألفاً و388 مصابا.