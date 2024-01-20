سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تعليم القيم للأطفال أمضى سلاح ضد محاولات طمس هويتهم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تعليم الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الغربية قيم حضارتهم وثقافتهم ولغتهم الأم هو أمضى سلاح في وجه محاولات طمس هويتهم، خصوصاً مع تصاعد تهديدات الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية في أوروبا، وتحديداً ضد الأتراك.
أردوغان: تعليم القيم للأطفال أمضى سلاح ضد محاولات طمس هويتهم
جانب من مشاركة الرئيس أردوغان في مؤتمر الاتحاد الديمقراطي الدولي في أوروبا عبر رسالة مصورة / صورة: AA
20 يناير 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تعليم الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الغربية قيم حضارتهم وثقافتهم ولغتهم الأم هو أمضى سلاح في وجه محاولات طمس هويتهم.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها أردوغان، اليوم السبت، إلى مؤتمر الاتحاد الديمقراطي الدولي في أوروبا.

وأعرب أردوغان عن أمله أن يكون المؤتمر مفيداً للاتحاد الديمقراطي الدولي وممثليه، وقال: "بهذه المناسبة، أود أن أعرب عن امتناني لكل من أسهم في وصول الاتحاد الديمقراطي الدولي إلى يومنا هذا".

وقال: "في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات من الإسلاموفوبيا إلى العنصرية الثقافية، ومع زيادة التصعيد في أوروبا، فإن الواجب الأساسي لاتحادنا هو ضمان الدفاع عن حقوق ومصالح الأتراك الأوروبيين حتى النهاية، دون الانحراف عن الديمقراطية والقانون".

وأشار إلى أن الطريق إلى تحقيق ذلك يكون بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التركية الأخرى، في إطار القانون والنظام، من خلال الاستفادة من أدوات الإعلام الجديدة.

وأكد أردوغان مخاطباً أعضاء المؤتمر: "لا تنسَوا هذا أبداً، إن أعظم سلاح لدينا ضد محاولات طمس الهوية هو تعليم أطفالنا، الذين هم ضمانة مستقبلنا، لغتهم الأم وثقافتهم وقيمهم الحضارية".

وفي ختام رسالته، أعرب أردوغان عن أمله أن تُتخذ الخطوات اللازمة بشأن هذه القضية، متمنياً أن ينجح المؤتمر في تحقيق أهدافه.

يشار إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين هو منظمات مجتمع مدني في أوروبا، يقع مقره الرئيسي بمدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية.

ويهدف المنتدى، حسب الأمم المتحدة، إلى إعلان تدابير جريئة وجديدة لتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وإيجاد حلول دائمة لأولئك الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us