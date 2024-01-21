أعرب وزراء في الحكومة الإسرائيلية السبت، عن معارضتهم لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدين أن في تل أبيب إجماعاً ضد ذلك.

جاء ذلك في أعقاب تقرير نشرته السبت شبكة "CNN" الأمريكية قالت فيه إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي أنه لا يعارض قيام دولة فلسطينية.

وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لنتنياهو الجمعة، أن "الحل السياسي الدائم بين إسرائيل وفلسطين لن يكون ممكناً إلا من خلال حل الدولتين"، وفق بيان للبيت الأبيض.

لكن نتنياهو سارع بنفي أن يكون أبلغ بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية، حسب تقرير "CNN".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس" السبت، إنّه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية".

فيما قال وزير الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية ميكي زوهر السبت، إن "تل أبيب لن تسمح أبداً بقيام دولة فلسطينية".

وأضاف زوهر في منشور عبر منصة إكس: "لن نسمح أبداً بإقامة الدولة الفلسطينية، هذا التزامنا تجاه القتلى والمحاربين الذين سقطوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، متابعاً: "لن نخاطر بمستقبلنا في بلدنا".

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسالي سموتريتش، قوله إن "في إسرائيل إجماعاً واسعاً ضد إقامة دولة فلسطينية".

وزعم سموتريتش أن "على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع نحو المذبحة المقبلة، والمخاطرة بوجود إسرائيل".

وتابع: "يحتاج البيت الأبيض أيضاً إلى أن يتحرر من الوهم إزاء المفاهيم التي أدت إلى الكارثة في إسرائيل".

وعلى الصعيد ذاته، أنكر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "الدولة الفلسطينية".

وحسب صحيفة معاريف قال بن غفير: "أنا أنكر الدولة الفلسطينية، دائماً".

من جانبه قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة السبت إن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، لا الحديث عن حل الدولتين فحسب. وهذا هو الوقت المناسب لذلك".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية أضاف أبو ردينة: "الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

وأشار إلى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها"

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 25105 شهداء، و62681 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.