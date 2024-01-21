أفادت صحيفة استقصائية بريطانية السبت بأن سلاح الجو البريطاني نفّذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وأضافت صحيفة Declassified UK، وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية جنوبي إدارة قبرص اليونانية، ونفذت 50 طلعة استطلاعية فوق سماء غزة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بواقع طلعة واحدة يومياً، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة البريطانية في خبرها أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "Shadow R1" المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.

وأوضحت أن أُولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/كانون الثاني الحالي، استمرت كل طلعة منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن رحلات استطلاعية ستجرى فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في القطاع".

وذكرت Declassified UK في وقت سابق أن 33 رحلة عسكرية جوية جرت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز C-17A في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 شهيداً، و62 ألفاً و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.