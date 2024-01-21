سياسة
2 دقيقة قراءة
تقارير: بريطانيا نفذت 50 طلعة فوق غزة لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل
نفذ سلاح الجو البريطاني 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة، مستخدماً طائرات من طراز "Shadow R1"، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل. وقالت صحيفة Declassified UK الاستقصائية إن الطائرات أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوبي قبرص اليونانية.
تقارير: بريطانيا نفذت 50 طلعة فوق غزة لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل
الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "Shadow R1" المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة. / صورة: wikimedia commons
21 يناير 2024

أفادت صحيفة استقصائية بريطانية السبت بأن سلاح الجو البريطاني نفّذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وأضافت صحيفة Declassified UK، وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية جنوبي إدارة قبرص اليونانية، ونفذت 50 طلعة استطلاعية فوق سماء غزة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بواقع طلعة واحدة يومياً، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة البريطانية في خبرها أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "Shadow R1" المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.

وأوضحت أن أُولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/كانون الثاني الحالي، استمرت كل طلعة منها 6 ساعات.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن رحلات استطلاعية ستجرى فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في القطاع".

وذكرت Declassified UK في وقت سابق أن 33 رحلة عسكرية جوية جرت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز C-17A في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 24 ألفاً و927 شهيداً، و62 ألفاً و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us